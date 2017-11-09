Сокурсник Путина: Он может нажать ядерную кнопку

Президент России Владимир Путин боится использовать ядерное оружие, но его отношение может измениться в ситуации, которая будет угрожать его личной безопасности.

Об этом рассказал бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец в эфире телеканала 112.

“Он не нажмет на кнопку. Не погребет себя вместе с Россией и канет в пучину. Основание прогноза очень простое. Карл Маркс, обосновывая теорию социалистической революции, то, почему пролетариат пойдет на дело, связанное с риском для жизни, говорил: “Пролетариату нечего терять…” – отметил Швец.

Однако в ситуации, которая будет угрожать Путину и его состоянию, президент РФ может решиться на крайние меры.

“В свое время Троцкий говорил: “Если нас заставят уйти с арены, мы хлопнем дверью так, что вздрогнет весь мир”. Путин сможет нажать на кнопку только в том случае, если будет знать, что ему через два часа все равно крышка. И он решит унести с собой весь мир”, – резюмировал Швец.

“112.Украина”