В ОБСЕ назвали переговоры по Донбассу тупиком

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что переговоры по Донбассу зашли в тупик.

Об этом он сообщил на Варшавском форуме безопасности.

“Мы в полном тупике в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе“, – признал Гремингер.

Он обратил внимание собравшихся на то, что риск возобновления полномасштабной войны на Донбассе увеличивается.

“Много тяжелого вооружения на линии соприкосновения. Поэтому есть большой риск широкомасштабного возобновления боевых действий”, – отметил он.

Он также заявил, что новая дискуссия о необходимости размещения на Донбассе миротворцев ООН отвлекает внимание участников конфликта от необходимости выполнения минских соглашений.

“Польское радио“