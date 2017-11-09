Краткий курс истории ВКП(б) в двух твитах

Чтобы написать твит, требуется несколько секунд. Что может рассказать ваш твит о вас или о мире? Откровенно говоря, не многое, если вы не герцог де Ларошфуко или другой какой-нибудь признанный мастер афоризма (а вы, скорее всего, не он). Но вот между двумя твитами могут комфортно разлечься сто лет кровавой русской истории, промежуток этот может стать могилой для остатков репутации целой политической партии и ее вождя, даже если этот промежуток — размером всего в пять часов.

У Коммунистической партии Российской Федерации две святыни — светлое имя Сталина и мумия Ленина. За честь главного отечественного палача коммунисты сражаются беспрерывно, за сохранность мумии — раз или два в год: споры о необходимости Ленина закопать оживают по традиции либо в январе, к очередной годовщине смерти вождя мирового пролетариата, либо в ноябре — накануне годовщины переворота. У переворота нынче не просто годовщина, а столетний юбилей, и к сторонникам захоронения прибыло подкрепление — депутат Наталья Поклонская и глава Чечни Рамзан Кадыров. О старте заочной полемики лидера ЧР с лидером КПРФ The New Times уже рассказывал, а теперь полемика пришла к финишу, и это действительно полный финиш.

Сначала Геннадий Зюганов, демонстрируя большой политический опыт и умение правильно расставлять акценты, сказал: «Всякая болтовня о том, чтобы перезахоронить Ленина, ничего под собой не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать в стране массовые беспорядки». И зачем-то добавил (или не зачем-то, КПРФ под его руководством хоть и держится за красные флаги как утопающий за соломинку, но давно превратилась в партию имперцев-националистов) что-то про заявления людей, «которые живут на Кавказе» и не способны оценить мнения «наших отцов и дедов»

Затем официальный аккаунт коммунистов в социальной сети Twitter порадовал верных по-настоящему смелой записью: «В связи с участившимися провокациями следует отметить: атака на Ленина и Зюганова — признак либо слабоумия, либо работы против России». Никаких фамилий, конечно, но все предельно прозрачно. «Кто не понял, тот поймет», — как говаривал в сходных случаях глава Чеченской республики.

Запись около пяти часов радовала глаз ценителей политических дискуссий, а потом вдруг исчезла, но тут же появилась вновь, правда, в слегка подкорректированном виде: «Учащаются провокации либералов против Ленина и Зюганова. Ряд экспертов считает, что это признак либо слабоумия, либо работы против России». Вот только Сеть, увы, сохраняет все, особенно скриншоты, и мало просто стереть твит, чтобы спрятать позор.

«Но мы-то знаем, какая власть бывает и вправду власть», — пел о коммунистах не любивший коммунистов бард Александр Галич. Коммунисты, похоже, тоже это знают. Что там произошло за эти пять часов? А за эти пять часов в беседу успел вступить Рамзан Кадыров, который тоже в выражениях перестал стесняться: «Жить лишь прошлым, а в случае Геннадия Андреевича, искаженным прошлым, и не думать о будущем, в котором жить нашим детям, внукам, — безответственно, эгоистично. Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения, оскорбляя и унижая, это ли не проявление старческого слабоумия?»

Коммунисты услышали и поспешили исправиться. В истории исправлений одного несчастного твита — вся история современной России, хоть диссертацию пиши. Тут и трусоватый политический язык с обезличенным «рядом экспертов», и неизбежные «либералы» в качестве врагов, пособники Запада, коварные и слабоумные одновременно, и, разумеется, неуклюжая попытка полебезить перед политиком, по-настоящему влиятельным. Да, и конечно, это еще одно наглядное свидетельство того, кто в сегодняшней России по-настоящему влиятельный политик. Подлинная цена надутых щек, бесконечных разговоров о величии советской империи, заслугах, достижениях, сталинской модернизации и бескомпромиссной борьбе за счастье трудящихся… Это как ценник, и на нем очень смешные цифры.

КПРФ, говорите? Что-то, кажется, слышал. Была такая партия, да вся вышла. И хорошо, конечно, что вышла.

Кстати, пользуясь случаем прошу считать этот текст очередной провокацией либералов против Ленина и Зюганова. Ряд экспертов, полагаю, возражать не будет.

Иван Давыдов, “New Times”