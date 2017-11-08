Путин как минимум должен провести новый референдум в Крыму, – экс-глава МИД Польши

Чтобы стать полноценным членом международного сообщества, Россия должна пойти на встречу Запада, а не он к ней. Минимум, что нужно сделать властям РФ – провести в оккупированном Крыму честный референдум под наблюдением иностранных наблюдателей.

акое мнение в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung высказал бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В частности, его возмущает тот факт, что еще не прошло и четырех лет с того момента, когда Россия аннексировала Крым, а ряд немецких политиков стремится снова сблизиться с РФ. Напимер, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер побывал с визитом в Москве.

По мнению Сикорского, Берлин «не должен вести себя так, как будто Россия и Германия пытаются о чем-то договориться за спиной Польши».

По его словам, присоединив Крым, Москва впервые после Второй мировой войны изменила границы Европы.

«Именно Москва требует нашего согласия, чтобы санкции, введенные из-за неприемлемого поведения России, отменили», – констатировал Сикорский.

Поэтому тот минимум, который может сделать Путин, сказал экс-министр – это «проведение в Крыму честного референдума под наблюдением иностранных наблюдателей».

Отметим, Сикорский – не первый политик, который предлагает провести новый референдум о статусе Крыма. Сделать это предлагали в частности претендентка на должность президента РФ Ксения Собчак и оппозиционный политик Григорий Явлинский.

Напомним, в марте 2014 года Россия оккупировала Крым, обосновав свои действия итогами местного референдума об отделении от Украины. Однако, результаты плебисцита, проведенного вопреки украинским законам и под контролем российской армии, не были признаны в мире. США и страны Евросоюза ввели санкции против России.

Neue Zürcher Zeitung