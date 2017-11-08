Путин продолжит войну

У России есть средства и на поддержание теперешнего положения вещей на Донбассе, и на эскалацию

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что у России есть два варианта дальнейших действий на Донбассе: пойти на создание в долгосрочной перспективе еще одного замороженного конфликта или вывести войска и содействовать разворачиванию миротворческой миссии ООН.

Сейчас ситуацию на Донбассе нельзя считать замороженной. Там идут, пусть и стационарные, но постоянные боевые действия, перестрелки. Да, линия контроля, которая должна быть линией прекращения огня, существенно не передвигается с 2015 года. Замороженный конфликт в Абхазии, Осетии, Приднестровье. А на Донбассе он живой.

Я думаю, что вывод войск, закрытие этого конфликта пока вообще не рассматривается всерьез. Не рассматривается даже его заморозка. В последнее время перестрелки стали только интенсивнее.

Если бы хотели заморозить конфликт – это было бы сделано. Конфликт между Грузией и Абхазией – замороженный, и там и без присутствия наблюдателей не ведутся боевые действия, поскольку обе стороны этого не хотят. На Донбассе об этом говорить не приходится.

Нужно помнить, что боевики на Донбассе с 2015 года ничем не командуют. Там установлена жесткая структура, штаб армии находится в Новочеркасске, на российской территории. А казаков, бандитов давно “взяли в оборот”, в этом смысле порядок там наведен.

Если Путин сочтет нужным, то может, боевые действия и прекратятся, но пока, очевидно, такого желания нет. Стычки, происходящие сейчас, скоординированы с Москвой. Буквально вчера сообщили, что Следственный комитет открыл уголовное дело по военным преступлениям украинцев, обстреливающим Донбасс. Расследуются не провокации боевиков, а непосредственно действия ВСУ, выдвигаются заочные обвинения против украинских военачальников. Так что я пока не вижу никаких признаков заморозки, поэтому разговоры об этом, скорее, подмена реальности желаниями.

Конфликт может оставаться на прежнем уровне. Кроме того, в последнее время там только нарастают боевые действия, что может привести к еще большей эскалации. Она может произойти этой зимой или летом. У России есть средства и на поддержание теперешнего положения вещей, и на эскалацию. Только сегодня генерал Булгаков сообщил, что у РФ больше всех в мире танков и техники.

Из ситуации действительно есть два выхода: либо примирение в той или иной форме, либо продолжение боевых действий.

Павел Фельгенгауэр, “Новое Время”