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Политика

Еврокомиссия хочет остановить “Северный поток2”

"ДС"
08 ноября 2017

На согласование и одобрение изменений в законодательство может потребоваться несколько месяцев

Европейская комиссия хочет изменить европейское законодательство, регулирующее энергетическую сферу, с целью заблокировать строительство Россией и ее европейскими партнерами газопровода “Северный поток-2”.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook сообщила, что сегодня Еврокомиссия официально одобрила соответствующих проект изменений в законодательство.

“Еврокомиссия официально одобрила предложение относительно расширения на газопроводы из третьих стран, в том числе и на “Северный поток-2″, требований Третьей газовой директивы 2009/73”, – сообщила замминистра.

Теперь противникам “Северного потока-2” нужно добиться, чтобы проект изменений одобрили Европарламент и Совет ЕС.

ДС

Tags: "Северный поток-2", Еврокомиссия, закон

© Гуляй Поле

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