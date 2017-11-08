СБУ разрабатывает механизм допуска российских артистов

Служба безопасности Украины уже в ближайшее время представит механизм, регулирующий гастроли артистов из России.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, спецслужба считает соответствующий закон важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины.

“В ближайшее время СБУ опубликует на сайте практический механизм его реализации в части находящегося в компетенции Службы”, – заверила Гитлянская.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект, обязывающий организаторов мероприятий в Украине советоваться со Службой безопасности относительно приглашения российских артистов.

20 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в Закон Украины “О гастрольных мероприятиях в Украине”. А 7 ноября свою подпись поставил и президент Украины Петр Порошенко.

“ДС”