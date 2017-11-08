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Новости

Задержанных в Санкт-Петербурге антивоенных активистов выпустили под подписку о невыезде

"Гуляй Поле"
08 ноября 2017

Членам «Антивоенного комитета» по прежнему грозит обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, совершенное группой лиц, по предварительному сговору.

Вчера под подписку о невыезде были освобождены задержанные ранее члены «Антивоенного комитета» Диана Ретинская, Михаил Войтенко и Ильяс Миникаев, известный так же как Валдис Тепес. Обвинения активистам так и не были предьявлены.

«Освободили под подписку о невыезде», – сообщила Дина Ретинская комментируя свое освобождение и выход на свободу остальных активистов.

Диана на свободе. Если нахождение в РФ можно так назвать.

Опубліковано Denis Uvarov 7 листопад 2017 р.

В тоже время сразу по освобождению Ильяса Миникаева попытались повторно задержать, полицейские посадили его в машину. Чуть позже полиция его все-таки отпустила

«Ильяса Миникаева полиция увезла в неизвестном направлении после освобождения», – прокомментировали вчера этот инцидент в группе «Антивоенный комитет».

Ильяса Миникаева полиция увезла в неизвестном направлении после освобождения.

Опубліковано Denis Uvarov 7 листопад 2017 р.

Основная линия своей защиты, которую выбрали задержанные – не свидетельствовать против себя в соответствии с конституционным правом, определенным 51 статьей основного закона России. Отметим, что Европейский Суд считает, что право не свидетельствовать против себя не может быть ограничено лишь запретом на принуждение к признанию в совершении правонарушения или к даче показаний, прямо носящих инкриминирующий характер, но должно включать и любую иную информацию о фактах, которые могут быть в последующем использованы в поддержку обвинения. Нельзя ссылаться на общественный интерес в оправдание использования в целях обвинения ответов, добытых принудительным путем в ходе внесудебного расследования.

«Я взяла 51 статью РФ, которая предполагает полный отказ от дачи показаний», – уточнила Диана Ретинская.

«Гуляй Поле» напоминает, что статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах в числе минимальных гарантий при рассмотрении любого предъявляемого обвинения указывает на право не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод прямо не содержит такого положения, однако Европейский Суд по правам человека в толковании права на молчание как составной части права не давать показания против самого себя исходит из того, что эти положения являются общепризнанными международными нормами, которые лежат в основе понятия справедливой судебной процедуры, в соответствии с 6 статьей Европейской конвенции.

Основной смысл этих деклараций международного и европейского права – в защите обвиняемого от злонамеренного принуждения со стороны властей, что помогает избежать судебных ошибок и добиться целей, поставленных 6 статьей конвенции. В частности, это право способствует тому, чтобы обвинение не прибегало к доказательствам, добытым вопреки воле обвиняемого с помощью принуждения или давления. Это право тесно связано с презумпцией невиновности, в соответствии параграфом 2 статьи 6 Европейской конвенции.

Ребят отпускают под подписку, Миша уже на свободе.

Опубліковано Denis Uvarov 7 листопад 2017 р.

Диана Ретинская рассказала про свое задержание, содержание в полицейском участке и спецприемнике главного управления (ГУ) министерства внутренних дел России (МВД РФ) по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области. В первую очередь Диана Ретинская рассказала о своих действиях при задержание и нахождение в 78 отделении полиции управления министерства внутренних дел (УМВД) России по Центральному району Санкт-Петербурга.

«При аресте я отказалась от любых подписей, везде писала свою фразу, что происходит беззаконие и нарушение моих прав», – сказала Диана Ретинская.

На активистов пытались оказывать давление, угрожая им явной расправой. В частности с них требовали подписи об ознакомление с 313 статье уголовного кодекса России (УК РФ), предусматривающей наказание за побег. Активистов предупредили о том, что «откроют огонь на поражение» в случае попытки побега с их стороны.

«На их просьбы, подобные «невинным» подписям под бумажками, где, например, написано про 313 по моему статью, что в случае моего побега будут стрелять на поражение, я предложила им самим подписать этот зашквар и бегать друг от друга, стреляя на поражение, но без меня», – рассказала Диана Ретинская.

Подтвердились и «подозрения», которые должны были предъявить в качестве обвинений задержанным членам «Антивоенного комитета». Основные обвинения, должны были быть предъявлены задержанным касались незаконного хранения оружия и взрывчатых веществ. При этом указанное «преступление» квалифицировалось как совершенное группой лиц. Это соответственно статьи 222 и 35 УК РФ.

«В итоге, мне понаписали кроме статей 222 и 35 еще кучу административных обвинений», – отметила Диана Ретинская.

И Кремль не разрушен, и оппозиционеры довольны

Диана Ретинская рассказала подробности и о проведенном у нее дома обыске. Обыск производился ночью, что само по является нарушением российского уголовно-процессуального законодательства. Полицейские при обыске позволяли себе не корректные высказывания в адрес Дианы Ретинской, в частности поставили ей «диагноз».

«Ночью устроили обыск дома, мужу сообщили, что я сумасшедшая и агрессивная. При этом, сами вели себя неадекватно…а что, адекватно в чужом доме копаться в матрацах??? », – прокомментировала обыск у нее дома Диана Ретинская.

В камеру спецприемника ГУ МВД РФпо городу Санкт-Петербург и Ленинградской области, где содержали Диану Ретинскую до момента когда выпустили под подписку о невыезде была подсажена секретный сотрудник полиции, с целью оказать влияние на Диану Ретинскую и выведать информацию по делу. Как утверждает сама Диана Ретинская, она быстро вычислила «подсадную утку», по паре ее высказываний, о которых сама она находясь в камере не упоминала.

«Камера ужасная, девчонка со мной милая «уточка», подставная, выпучив глаза охала, что мне будет от 10 до 15 лет, если не откажусь от 51. И прокололась дважды в разговоре: про листовки вдруг спросила, я о них ей не говорила и еще кое что, о чем промолчу», – отметила Диана Ретинская в своем посте группы «Антивоенный комитет» на Facebook.

Освободили под подписку о невыезде.Я взяла 51 статью РФ, которая предполагает полный отказ от дачи показаний.В кратце …

Опубліковано Дианою Ретинською 8 листопад 2017 р.

Напомним, что «Гуляй Поле» уже сообщало, о том, что девушка-понятая присутствовавшая при задержании антивоенных активистов и осмотре автомобиля непосредственно связана с полицией Санкт-Петербурга. Данное обстоятельство свидетельствует о заранее запланированном задержание и подлоге улик.

Диану Ретинскую, Михаила Войтенко и Валдиса Тепеса задержали 5 ноября 2017 в Санкт-Петербурге недалеко от Исаакиевского собора. Активисты собирались примкнуть к «революции по расписанию» инициированной находящимся в эмиграции российским политиком Вячеславом Мальцевым.

“Гуляй Поле”

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