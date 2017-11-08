Песков: Разрыв дипотношений – угроза “Минску”

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной повредит урегулированию конфликта на Донбассе

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение российских СМИ.

“Если такое решение (о разрыве дипотношений с РФ) будет принято (Украиной) на этот раз, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное – это нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России”, – сказал он.

Песков добавил, что такое решение – “безусловно, суверенное дело Украины”. Он напомнил, что в Киеве “в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны”.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, кто в таком случае мог бы стать посредником между Москвой и Киевом, назвав это “гипотетическими рассуждениями”.

Ранее российские СМИ сообщили, что в законопроект о реинтеграции Донбасса внесен пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией.

ТАСС