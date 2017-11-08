Украина отказалась от взаимных поставок вооружений с РФ

Кабинет министров Украины разорвал межправительственное соглашение с РФ о взаимных поставках вооружения и военной техники

Проект постановления Кабинета министров “О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения” был утвержден сегодня на заседании правительства.

Кабмин принял решение без обсуждения.

Напомним, 18 октября Кабинет министров Украины прекратил действие другого соглашения с Российской Федерацией в военной сфере. Договоренность действовала с 21 декабря 2000 года и предусматривала, что Украина и Россия способствуют сохранению производственной и научно-технической специализации предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники.

“ДС”