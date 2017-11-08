Не спеши ты его хоронить. Путинизм живучий

Путинизм (с Путиным или без него) будет не намного легче преодолеть, чем сталинизм. Следует быть готовыми к длительному противостоянию с «командой Кремля», одновременно помня: российский империализм в XXI веке обречен и непременно рухнет, хотя и не сегодня, и не завтра.

9 октября 1945 года ряд итальянских газет опубликовали сообщение о болезни «вождя народов»: «Сталин тяжело болен» ‒ «Сталину осталось несколько месяцев жизни» и подобные.

10 октября французская «Пари пресс» писала: «Весть об отъезде маршала Сталина из Москвы на отдых толкуется здесь как подтверждение слухов о его болезни. В Потсдаме прошел слух, что он страдает от грудной жабы и планирует отправиться на Кавказ… Не указано, кто будет выполнять его обязанности во время отпуска. Но… Молотов, Жданов и Берия более прямолинейны, чем Сталин…».

11 октября американская «Чикаго Трибюн» утверждала: «Дипломаты, присутствовавшие на Потсдамской конференции, сообщают, что Сталин очень болен… Этим летом в Париже появились сообщения о том, что Сталин из-за болезни сердца может покинуть свой пост… В Москве происходит ожесточенная закулисная борьба за власть между маршалом Жуковым и министром иностранных дел Молотовым, пытающимися занять диктаторское место Сталина».

12 октября в Стокгольме газеты писали, что у Сталина болезнь печени, а в Анкаре появилось сообщение, что он «якобы умер».

12-15 октября британская «Дейли экспресс» опубликовала серию статей своего корреспондента Аларика Джейкоба, только что вернувшегося из Москвы. Джейкоб считал, что преемником Сталина «будет малоизвестный человек с козлиной бородкой, рыжеватыми волосами и веснушками, по имени Николай Булганин, который, вероятно, взял на себя основную часть повседневной работы Сталина… Есть 5 человек, которые, вероятно, смогут выступить в качестве соперников: Молотов, Булганин, Антонов, Микоян, Жданов… Преемниками Сталина будет группа людей среднего возраста и доброй воли».

А 23 октября французское радио сообщило: «В некоторых кругах считают, что в случае, если глава советского правительства решит покинуть официальное руководство политикой, возможно, его преемником станет маршал Жуков». В тот же день корреспондент лондонской «Дейли мейл» Рона Черчилль писала: «Между маршалами Красной Армии идет борьба за власть, борьба за то, кто унаследует сталинское руководство. Жукову, являющемуся «партийным генералом», отдается предпочтение».

Фальшивый оптимизм дезориентирует украинцев

Эти фантасмагорические вещи фигурировали в далеко не последних западных медиа, когда речь шла о раскладах сил в Кремле и о наследниках Сталина. А сумятица эта поднялась из-за очень банальной вещи ‒ «великий вождь» осенью 1945 года взял многомесячный отпуск и поехал отдохнуть на Кавказ. И сразу же журналисты начали выдавать желаемое за действительное, мол, скоро сталинский режим падет, а диктатора заменят «люди доброй воли» (где им было взяться в политбюро?), или маршал Жуков, или абсолютно никчемный Булганин.

А до ликвидации ГУЛАГа (вынужденной, после ряда восстаний) и ХХ съезда КПСС, на котором был раскритикован Сталин (но не сталинизм!) было еще 10 лет…

К чему это я? К тому, чтобы показать, как можно ошибиться, когда пытаешься писать о России, считая ее страной такого же типа, как и ее европейские соседи, и руководствуясь рациональными установками, требующими периодической ротации высшей власти в интересах самой же страны. К сожалению, и сейчас существует тенденция такого рода не только в западных, но и в украинских СМИ.

«Путин дошел до предела!» ‒ «Режим Путина вот-вот падет!» ‒ «Россиянам надоел Путин!» ‒ «Время Путина близко к окончанию!» ‒ «Путин теряет власть!». Такого рода заголовки (и соответствующие тексты) уже несколько лет фигурируют в украинском медиа-пространстве. Целый ряд авторов (иногда весьма серьезных) и СМИ как бы соревнуются ‒ кто более яркими красками обрисует «ослабление Путина», «потерю им хватки», «канун краха режима» и так далее.

Как по мне, такие «оптимистические» тексты вовсе не мобилизуют общество, не повышают его настроение, наоборот, дезориентируют и демобилизуют украинцев. Это полуграмотных китайских хунвейбинов времен «культурной революции» можно было вдохновлять рассказами о том, что США ‒ «бумажный тигр»; в мире же, пропитанном телевидением и интернетом, лучший инструмент мобилизации общества ‒ правда, какой бы суровой она ни была. В том числе и правда о том, что путинизм ‒ это всерьез и надолго, и он в той или иной форме останется даже в случае ухода лично Путина от властного руля.

Ведь исторически сложилось так, что Россия является весьма специфической страной, для которой на протяжении нескольких веков было характерно самодержавие, основой которого выступало рабство (под псевдонимом «крепостного права») абсолютного большинства населения, соединенное с политическим бесправием остальных подданных, кроме принадлежавших к императорскому окружению. Что касается времени, прошедшего после свержения самодержавия, то пальцев на руках вполне хватит, чтобы посчитать годы, когда Россия была хотя бы относительно свободной.

Конечно, существовали в России и демократическое, социалистическое и либеральное течения. Однако демократическое («линия Герцена-Сахарова») всегда было на обочине, а социалистическое и либеральное (не говоря о консервативном) обычно содержали в себе большой заряд империализма. Нынешний неототалитаризм ‒ это гремучая смесь большевизма и монархизма, радикального консерватизма и национал-социализма на почве откровенного империализма.

Путина на выборах может заменить только выдвиженец Путина

О том, что Путин сейчас чувствует себя уверенно и что именно он будет назначать своего преемника, за которого радостно проголосует большинство россиян, свидетельствуют многочисленные опросы «Левада-Центра» ‒ независимого социологического института, занесенного властями России в список «иностранных агентов».

Итак: если бы выборы состоялись сейчас, то 53% всех опрошенных проголосовали бы за Путина, 3% ‒ за Жириновского, по 2% ‒ за Навального и Зюганова, 1% ‒ за Шойгу, меньше, чем по 1% ‒ за Медведева, Миронова, Собчак, Явлинского; 20% опрошенных не стали бы голосовать или не уверены, что стали бы, другие ‒ не знают, за кого голосовать. Аналогичный вопрос повторили тем, кто готов голосовать; среди этой категории потенциальных избирателей Путина поддерживают 66%, показатели других возможных кандидатов фактически не изменились. Неудивительно: по данным еще одного опроса «Левада-Центра», более половины россиян не видит Путину альтернативы.

А если Путин поставит целью на время «уйти в тень», сделав номинальным главой государства некоего «мистера Х»? Социологи «Левада-Центра» провели эксперимент: они внесли в опросник несуществующего политика, Алексея Семенова, будто бы поддерживаемого Путиным кандидата в президенты. И каждый пятый избиратель изъявил готовность проголосовать за «Семенова», потому что его поддерживает Путин. А если бы это была реальная фигура, человек с хорошей улыбкой и без коррупционных «хвостов», и если бы В.В.П. несколько месяцев рассказывал с телеэкранов о добродетелях такого «мистера Х»?

Ученые отмечают как одну из основных черт современного неототалитаризма его устойчивость. Поэтому путинизм (с Путиным или без него) будет не намного легче преодолеть, чем сталинизм. Следует быть готовыми к длительному противостоянию с «командой Кремля», одновременно помня: российский империализм в XXI веке обречен и непременно рухнет, хотя и не сегодня, и не завтра.

Сергей Грабовский, “Крым.Реалии”