Крым российский? Все суд…тьфу…в сад

Власти России, захватив украинский Крым, грубо нарушили нормы международного права, проигнорировали решения ООН и других политических институций. При этом кремлевские юристы говорят о готовности бороться за отмену санкций в международных судах.

Кремлевские юристы намерены оспаривать санкции, введенные против России за аннексию Крыма, в международных судах. Об этом сообщил руководитель правовой группы Александр Молохов, выступая на так называемом «Форуме друзей Крыма». «Мы планируем оспаривать крымские санкции, развернуть юридическую работу по оспариванию санкций и в Европейском суде справедливости в Люксембурге, и Европейском суде по правам человека», – сказал Молохов. Он напомнил, что в прошлом году российские власти рассчитывали на смягчение или полную отмену экономических ограничений, но этого не произошло. «Санкции в отношении Российской Федерации и Крыма продолжаются, санкционный режим даже усилился», – признал Молохов.

Российские власти постоянно говорят о «пользе» санкций, но при этом ищут любую возможность для их отмены. Страны Запада последовательно вводили против Кремля несколько пакетов санкций за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Рестрикции коснулись стратегических секторов экономики: финансового, энергетического и оборонного. Они показали, что Москва, захватывая украинские территории, оказалась неготовой к затяжному политическому конфликту с Вашингтоном и Брюсселем.

Российские власти, как напомнил Молохов, наивно полагали, что новая администрация в США ослабит экономическую удавку, но этого не произошло. Напротив, американские парламентарии приняли важный закон, которым обязали спецслужбы готовить ежегодные доклады о деятельности приближенных к Кремлю олигархов. В разделе 257 указано, что внешнеполитический курс США предполагает полное восстановление территориальной цельности Украины. Документ содержит крайне неприятную для россиян норму: «никогда не признавать незаконную аннексию Крыма правительством Российской Федерации или отделение любой части территории Украины с помощью военной силы».

На этом фоне заявление господина Молохова выглядит чрезмерно оптимистичным. Основные адресаты послания – кремлевская агентура в Европе, российский и иностранный бизнес. Его слова полностью укладываются в пропагандистскую картину Кремля: в Крыму состоялся «референдум», а ответные меры Запада являются «незаконными» и «нарушают» права крымчан. Задача Молохова и крымских «властей» – ​убедить бизнес инвестировать в Крым. Дескать, не бойтесь санкций, мы работаем над их отменой. Москву и ее ставленников раздражает, что даже российские предприниматели ставят под сомнение политический консенсус вокруг «Крымнаша». Например, глава Сбербанка Герман Греф, который неоднократно указывал, что его учреждение в «российском» Крыму работать не будет.

Александр Молохов, заявляя о судебных тяжбах по поводу санкций, лукавит. Он работает на так называемое «представительство» Крыма при президенте России. Руководит этим ведомством республиканский «вице-премьер» Георгий Мурадов. Если посмотреть на персональный состав, станет ясно, что «представительство» никакого отношения к крымчанам не имеет. В нем работают кадровые российские дипломаты, чиновники и чекисты. Тот же Мурадов до августа 2014 года трудился на должности замглавы Россотрудничества – политической структуры, курировавшей пророссийские политические силы в странах СНГ. После 2014 года стало окончательно ясно, что под видом поддержки «российских соотечественников» Москва последовательно создавала «пятую колонну» в соседних государствах.

Основная задача Мурадова и Молохова – продвижение образа «российского» Крыма в Европе, дискредитация Украины и нападки на ее партнеров. Теперь они намереваются «отменить» санкции через международные суды, но ничего из этого не выйдет. Они имеют сомнительный опыт юридической работы. Минувшим летом Молохов сообщил, что вместе с коллегами подготовил «аналитический доклад» на русском и английском языках. Документ содержал якобы неоспоримые аргументы о «законности» аннексии полуострова. Предполагалось, что документ под громким названием «О легитимности крымского референдума» будет использован, в том числе, в переговорах по отмене санкций.

Текст доклада они не показали. В интернет выложили файл с аналогичным названием. Среди авторов числится Александр Молохов. Указана также его должность в «представительстве». Скорей всего, это и есть тот самый «аналитический доклад». Текст слеплен из политических инсинуаций и юридических несуразиц. Например, там написано, что оккупационный референдум провели на основании (!) Конституции Украины. Якобы статья 138 Основного закона наделяла власти АРК правом организации местных референдумов. Авторы указали, что Конституция не детализирует механизм волеизъявления. Следовательно, решили они, региональный парламент «законно» провозгласил фейковую «республику Крым» в составе с Севастополем. Сторонники аннексии «не заметили» статью 73, в которой сказано, что вопрос территории страны решается только путем всеукраинского референдума.

Если речь идет именно об этом докладе, то понятно, почему его так и не показали общественности. Публиковать подобные документы стыдно, а нести эту «юридическую макулатуру» в международные инстанции – бессмысленно. Поэтому никаких судебных разбирательств по «отмене» санкций, о которых говорил Молохов, скорей всего, не будет.

Сергей Стельмах, “Крым.Реалии”