123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

В Крыму убили человека за вывешенный украинский флаг

"15 минут"
08 ноября 2017

Член общественной организации «Просвіта» и Всеукраинского политического объединения «Государственная самостоятельность Украины» «случайно» выпал из окна своего дома.

Об этом сообщил общественный деятель, глава исторического клуба «Холодный Яр» Роман Коваль.

Он заявил, что в оккупированном Россией Севастополе убили 75-летнего Сергея Каниковского за то, что тот вывесил на балконе украинский флаг.

«Причиной смерти стало то, что он вывесил на своем балконе сине-желтый флаг. Оккупанты этого ему не простили — Сергей «случайно» был выброшен из своего балкона. Конечно, российская полиция в смерти обвинили самого Сергея …Так погиб твердый украинский националист. Он знал, что рискует, но смело бросил вызов оккупантам, вывесив украинский государственный флаг на своем балконе», — написал Коваль на своей странице в Facebook.

“15 минут”

Tags: крым, убийство, флаг

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены