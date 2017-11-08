В Крыму убили человека за вывешенный украинский флаг

Член общественной организации «Просвіта» и Всеукраинского политического объединения «Государственная самостоятельность Украины» «случайно» выпал из окна своего дома.

Об этом сообщил общественный деятель, глава исторического клуба «Холодный Яр» Роман Коваль.

Он заявил, что в оккупированном Россией Севастополе убили 75-летнего Сергея Каниковского за то, что тот вывесил на балконе украинский флаг.

«Причиной смерти стало то, что он вывесил на своем балконе сине-желтый флаг. Оккупанты этого ему не простили — Сергей «случайно» был выброшен из своего балкона. Конечно, российская полиция в смерти обвинили самого Сергея …Так погиб твердый украинский националист. Он знал, что рискует, но смело бросил вызов оккупантам, вывесив украинский государственный флаг на своем балконе», — написал Коваль на своей странице в Facebook.

“15 минут”