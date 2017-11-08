РосСМИ утверждают, что Украина готовится к разрыву дипотношениий с РФ

Верховная рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией

Этот пункт будет дополнительно внесен в закон о реинтеграции Донбасса, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября, пишет издание “Коммерсант” со ссылкой на источник в Раде.

За такое решение, по информации источника, проголосуют представители большинства фракций. Следующим этапом должен стать соответствующий указ президента Петра Порошенко, после чего российские дипучреждения в Украине, а украинские в РФ будут закрыты. В Киеве рассчитывают, что его интересы в Москве станут представлять либо Беларусь, либо Швейцария.

“В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором – надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения – это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне”,- объяснил “Ъ” свои мотивы сам автор поправки Иван Винник.

Также собеседники “Ъ” в Киеве признают, что в сложившейся ситуации у президента и его союзников не будет иного выхода, кроме как поддержать поправку. “Сегодня в обществе существует четкий социальный запрос на разрыв отношений с Москвой. Об этом свидетельствуют закрытые соцопросы, которые мы регулярно проводим”,- сказал источник “Ъ” в администрации президента Украины.

Как могут развиваться события после голосования в Раде, “Ъ” рассказал источник в МИД Украины: “Вслед за решением парламента президент должен подписать указ о разрыве дипотношений – без этого нельзя, так как, согласно Конституции, именно глава государства отвечает за внешнеполитическую деятельность Украины. Затем МИД по согласованию с президентом заявляет о сроке, в течение которого российские дипломаты должны покинуть Украину. Это не касается консульских работников, так как их деятельность регулируется Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонним консульским соглашением Украины и России”.

“Параллельно Киев начнет переговоры с третьей страной, чтобы ее посольство представляло интересы Украины в России – передавало ноты, корреспонденцию, информацию в российский МИД,- продолжает собеседник “Ъ”.- Потенциальные кандидаты на эту роль – Белоруссия (как наиболее удобная географически) и нейтральная Швейцария”.

“Коммерсант”