Почему в России нет выбора?

В России реализована безальтернативная система, заложенная еще четверть века назад.

Писать почти прописные истины на четвертый год российско-украинской войны, по крайней мере, кажется странным. Однако, кафковский сюр, а по-другому, это и не назовешь, продолжает править бал, и все этот было бы забавно, но таковым, увы, не является. Сюр конечно обоюдный, но все-таки сторону выбирать придется…

Один из важных водоразделов, который является маркером для понимания ситуации в современной России – это отношение российских «14%» к следующим вопросам: грубого вмешательства России в украинскую общественно-политическую жизнь, последним примером явился пресловутый «Михо-Майдан», где не то что бы российские уши торчали, а они лезут из всех щелей; оккупация и аннексия Крымского полуострова, в нарушение всего базиса международного права и, самое главное – договора о дружбе между Украиной и Россией; российская агрессия, развязанная против Украины, которая четвертый год уносит жизни украинских защитников. Все это вместе взятое и является тем общественно политическим фоном, на котором разворачиваются основные события современной истории, истории российско-украинских отношений.

Украинцы для определения этого маркера придумали очень простой вопрос: «Чей Крым?». Ответ на этот вопрос служит показателем того, имеет ли смысл продолжать дальнейшую дискуссию или смысла в ней уже нет. Через призму этого вопроса и строится дальнейший диалог или он резко обрывается, за неимением смысла, что либо продолжать…

Понимают ли это в России или нет, украинцев волнует настолько сильно, насколько иных жителей Евразии волнует жизнь муравейника на опушке леса где-нибудь в Амазонской сельве. Часто Вы задумываетесь над такими вопросами? Как там муравьи живут? Так вот, а почему же тогда россияне требуют от украинцев понимания вопросов внутреннего российского «муравейника»? Это были бы весьма риторические вопросы, если бы они не имели далеко идущих последствий.

Внутренняя жизнь России зачастую не особо интересует и самих-то россиян. Много ли москвичей в курсе как на самом деле живет Брянщина или Самарская губерния? Какие там проблемы? Что движет людьми, живущими в этих регионах? Да, даже элементарный вопрос: а вообще жить там можно? Но зато все «в курсе» того, что происходит в Украине, кого не ткни, и они не упустят возможность дать советы «как там все нужно обустроить».

Есть важное отличие Украины от России в этом плане и, я, подозреваю, оно была таким и полвека, и век назад, а может и больше. Особенность Украины в том, что тут реализована, пусть не самая совершенная и далекая от идеалов, но общественно-политическая жизнь с ее горестями, сложностями, радостями и победами. В России общественно-политическая жизнь инициирована исключительно сверху, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причем «сверху» относится не только к власти с ее массивом пропагандистских и административных ресурсов, но даже к той самой «внесистемной оппозиции» которая так себя любит и голубит, а в итоге гробит остатки надежды хоть на какие-то социально-политические процессы.

Именно, так в России и происходит, если кто-то дал отмашку сверху – то «будьте добры – бегом выполнять». А вот когда на местах такие отмашки выполнять не хотят, а тем более им сопротивляются, то попадают либо в категорию «неправильных людей», либо зеркально в категорию «провластных холуев». Хотя 2/3 населения одинаково безразличны к любым «политическим потугам» хоть властей хоть «оппозиции», в 90-е наелись всего и популизма, и даже рационализма, вот только «воз и ныне там».

Вот получается, в итоге, что Владимир Путин, как реальный человек «над схваткой» оказывается, чуть ли не единственным адекватным во всей этой истории. К сожалению, это именно так, впрочем, удивляться не стоит – Путин мастер тактических игр с обществом, чему оппозиции еще надо долго и нудно учится. Стратегически путинизм проигрывает – он уже привел страну к полному краху, что впрочем, надо ему внести в заслугу, ибо не один настоящий вредитель не сумел бы, построить такие непреодолимые социальные и экономические «стены», какие реализовало само общество за последние 18 лет, под его чутким руководством.

Просто пример, как раз 18 лет назад было. Люди которые во время Первой чеченской войны сочувствовали борьбе свободолюбивых чеченцев и с болью переживали эту страшную трагедию, после взрывов в Москве охотно поверили что это сделали «чеченцы». Конечно, там были предпосылки еще из середины 90-х годов, когда бушевали криминальные войны, в которых различные национальные или семейно-клановые криминальные сообщества играли одну из самых заметных ролей. Но факт остается фактом – поверили! А, на скептический вопрос – «Зачем чеченцам, которые де-факто добились независимости это делать?» – можно было услышать ответ – «Ну, кто еще?». Вот именно тогда, для меня лично стало понятно, что дальнейший разговоры не имеют никакого смысла.

Сюда же можно отнести и тот факт, что в 2000-м году народ действительно проголосовал за Владимира Путина, многим импонировал этот молодой и энергичный деятель, с достаточно либеральной, на тот момент, риторикой. Хотя уже тогда было понятно, куда все катиться: «маленькая победоносная война», растянувшаяся только официально на 10 лет и охватившая весь Кавказ; ежегодных волна терактов и добавившихся к ним техногенных катастроф и последствий стихийных бедствий; уничтожения всего суверенитета российских регионов; фактическое уничтожение любого независимого от государства крупного бизнеса, особенно на региональном уровне и много, много чего еще. А с чего все началось, не помните?

А началось все с того, что «группа товарищей» стала проталкивать, вместо больного президента Бориса Ельцина, который мог богу душу отдать в любой момент, никому, кроме может питерцев, неизвестного подполковника КГБ. Есть версия, что на тот момент очень боялись прихода Евгения Примакова в президентский кабинет, со стоящим за его спиной коммунистами.

Вообще коммунистофобия это отдельный вопрос современной истории России. КПРФ – партия, созданная только в 1993 году и тогда это совсем другая партия нежели сейчас, более похожей на социал-демократическую. Многими на тот момент она воспринималась, как единственная организующая сила готовая противостоять тому хаосу, который творился в стране, что было, то было. Впрочем, надежды, возлагаемые на КПРФ, она, так и не оправдала, поэтому многие, кто был в ней в нулевые годы – ее покинули или вовсе были выставлены за дверь «зюгановской гвардией».

Истинная подоплека широкой поддержки КПРФ в 90-е годы не в вере в коммунистические идеалы, а в массовом желании обуздать хаос вокруг. Не одна партия «правого» толка о подобном тогда даже не предлагала, наоборот возводили в ранг достижений проявления это хаоса, причем отметим, что не одна из этих правых партий и движений так и не построила столпы декларируемой ими «рыночной экономики». Есть в ли в России частная собственность, как институция, а не декларация? Вот, то-то и оно…

Впрочем, после президентских выборов 1996 года, волной в обществе прокатилось разочарование в политических процессах в стране, тогда даже появился термин «бесперспективняк» – все окончательно убедились в отсутствии в России, какой либо политической жизни. В тот период, кстати, был небольшой, но всплеск эмиграции, когда Россию покидали те люди, кто в 90-е сумел не только выжить, но и развить свой бизнес или профессионально утвердится. Заметим, что наибольшая часть адекватных российских эмигрантов, как раз среди этой самой волны, кто уезжал с середины 90-х. и до начало 2000-х.

Собственно именно тогда, по крайней мере на региональном уровне, похороны российских политических процессов и произошли. В этот же период упала избирательная активность граждан, государства и граждане стали жить в параллельных мирах. Негативным моментом всего это стала и консервация сознания Homo soveticus в обществе, и дело не в том, что все такие поклонники коммунистических идей, там среди Homo soveticus в большинстве «мелкобуржуазные коммунисты» у которых четкое разделение есть на частную и общественную собственность. Основная претензия, по которой сознания Homo soveticus так живуче – выражено еще в XIX веке Алексеем Толстым – «земля наша богата, порядка в ней лишь нет». Вот Владимир Путин и был воспринимался многими, как тот самый носитель порядка, хотя таковым никогда не являлся.

Ну, так вот, возвращаясь к тому с чего начали. Украинцы могут повеселится от созерцания разыгрываемого в России, якобы, «политического процесса», более напоминающего ныне «блядский цирк», по сравнению с которым Цирк на Цветном Бульваре – детский клоунский кружок. Но украинцы не обязаны с сочувствием относится к сложностям россиян, и тем более поддерживать кого либо во всем этом балагане. А вот высказать претензии по адекватности или неадекватности персонажей засветившихся в этом балагане – имеет право каждый, ибо слишком все зависимо от этого стало. Впрочем, последствия этого балагана, более чем предсказуемы…

Тут надо все-таки пояснить, для тех кто не знает, в России есть такая уголовного кодекса 280.1 «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», под действие этой статьи попадают в частности слова Ксении Собчак об украинском Крыме. Любой другой гражданин России, скорее всего, был бы привлечен к уголовной ответственности, сделай он такое заявление публично и отправился бы осваивать Заполярье, на ближайшие 5 лет. Кстати это показатель, пока что Ксению Собчак никто не привлек!?

Иные политики в России уже давно избегают этого вопроса, или отвечают, как положено, по велению «партии и правительства», что бы не попасть под каток. Допустим это можно понять, хотя этот показывает очень многое, например, что гражданской смелостью там и не пахнет, думаю, что в России большинство граждан это тоже понимают. Но вот то, что мало кто из российских политиков, в своем желании остаться у власти или наоборот пробиться к ней, не говорит о том, что следует прекратить развязанную Россией войну против Украины – наводит на очень печальные мысли… Особенно, если учесть постоянно проводимую в России мысль о «гражданской войне в Украине».

Путин будет президентом, при любой явке, для победы ему надо всего-то, что бы на каждый избирательный участок пришел один гражданин и проголосовал, а это около 96 тыс граждан всего, из 109 млн. Кстати, более адекватным подходом была бы агитация, что бы на выборы пришли 2/3 эти самых разочарованных во всем граждан и проголосовали не за Путина…

Но кто, же за такое возьмется!? Кто!?

Дело в том, что, собственно говоря, активных ватников там примерно столько же сколько и адекватных людей, их примерно поровну, вместе это где-то 1/3 граждан с правом голоса. Остальные – это инфантильное в социально-политическом плане население, которое живет в параллельном мире с государством Российская Федерация. Этому населению не особо интересно даже кто у них будет мэром их поселения, не говоря о главе региона и, тем более, федеральных властях.

Но что бы активизировать этих людей надо им что-то предложить, убедить их в реальности иного выбора. А вот с этим как раз самая большая проблема и мы уже знаем почему. Впрочем, эти граждане платят тем же, они-то уж точно не пойдут ни на выборы, ни тем более на баррикады ни в Феврале, ни в Октябре…

Олег Шро, специально для “Гуляй Поля”