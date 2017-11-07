170 инструкторов, подготовленных по стандартам НАТО, будет в ВСУ

Для Вооруженных Сил Украины подготовлено 136 инструкторов, которые обучались в соответствии со стандартами НАТО

Об этом сообщил начальник Управления оперативной подготовки Главного управления Вооруженных Сил Украины полковник Игорь Подолян, передает УНН.

“Продолжается система подготовки инструкторов в учебных центрах для обеспечения потребностей сил обороны, соответствующей стандартам НАТО. В 2017 году для нужд Вооруженных Сил Украины подготовлено 136 инструкторов, в настоящее время еще 34 проходят подготовку”, – сказал Подолян.

По его словам, также продолжается развитие и совершенствование материально-технической базы подготовки войск в соответствии с требованиями современности.

В частности, планируется обновить 17 бригадных и 4 общевойсковых полигона, а также 2 центра подготовки и 10 учебных центров.

УНН