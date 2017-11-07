Украина не пойдет на уступки Венгрии в законе об образовании

Венгрия, блокируя европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, тем самым ограничивает права национальных меньшинств

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам встречи совместно с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич с послами стран-членов при Совете ЕС в Брюсселе .

“Мы объяснили свою готовность к диалогу и наше неприятие любых ультимативных заявлений со стороны Венгрии. Будапешт, ставя предложения по блокированию европейской и евроатлантической интеграции Украины, тем самым ограничивает права венгерского меньшинства в Украине”, – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер подчеркнула, что закон об образовании является рамочным законодательством, а в последующих подзаконных актах будет отработан план его реализации.

“И мы убеждены, что в рамках этих планов имплементации мы сможем отразить все те договоренности, на которые мы уже вышли с нашими партнерами из Польши, из Болгарии, на которые, надеемся, мы выйдем с румынской стороной”, – отметила вице-премьер.

Напомним, ранее власти Венгрии заявили, что Будапешт будет требовать ввести санкции против Украины, если новый закон об образовании не будет отозван.

“Укринформ“