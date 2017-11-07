В Екатеринбурге лимоновцы подожгли памятник Ельцину

7 ноября в Екатеринбурге активисты партии “Другая Россия” облили бензином и подожгли памятник первому президенту РФ Борису Ельцину

Об этом сообщил представитель партии Александр Аверин.

“В годовщину столетия революции в Екатеринбурге нацболы провели акцию у стен Ельцин-центра”, – сказал Аверин.

По его словам, участники акции облили бензином монумент экс-президенту РФ Борису Ельцину, расположенный у входа в центр, и подожгли его.

Он отметил, что после акции был задержан активист “Другой России” Игорь Щука, против него собираются применить 214-ю ст. УК РФ “Вандализм”.

“Интерфакс“