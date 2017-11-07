СБУ запретила въезд в Украину российскому пропагандисту

СБУ действительно приняла решение о запрете въезда в Украину российскому журналисту Захару Виноградову сроком на 5 лет

Информацию подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

“Решение о запрете въезда в Украину принимается, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения лицом общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБУ”, – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, Служба безопасности Украины принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в соответствии со ст. 13 Закона “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

Ранее росСМИ заявили, что обозревателю сайта “РИА Новости” Захару Виноградову запретили въезд в Украину сроком на пять лет.

Укринформ