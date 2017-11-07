Отменив решение о передаче Крыма УССР, мы получим «моральное удовлетворение», − коллаборационист

Предложение об отмене указа президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма в состав Украины является хорошим

Об этом заявил так называемый “вице-спикер парламента Крыма” Ремзи Ильясов.

“Идея имеет права на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма”, – сказал Ильясов.

Он подчеркнул, что Россия не должна кому-то доказывать, что Крым – ее часть. “Это реалии, которые не подлежат обсуждению”, – добавил “вице-спикер”.

По словам Ильясова, необходимо сконцентрировать усилия на преодолении санкций, наложенных западными странами на полуостров.

Ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что Россия должна отменить акты в 1954 году, согласно которым, полуостров Крым передали в состав тогдашней УССР.

“РИА Новости”