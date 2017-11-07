Украинская борьба с Октябрьской Революцией Террора

Ровно 100 лет назад на нашей земле начался страшный и не имеющий аналогов в мировой истории эксперимент, последствия которого мы преодолеваем до сих пор − в Петербурге произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция. Но Революция оказалась не Социалистической − а Террористической.

Власть захватила коммунистическая партия Владимира Ленина, которая провозгласила своими целями власть террора, которая отрицала любые права человека и гражданина, которая объявляла человека собственностью государства, отрицала религию, национальность и индивидуальность человека. Насаждение этой власти обернулось реками крови и миллионами жертв, страшным сломом психики многих поколений, приостановкой общественного и социального развития на огромной территории. Первой жертвой Октябрьской революции стала мораль:

«- Значит, можно грабить награбленное?

− А ты не грабишь?

− Значит, можно убивать невинных людей?

− А ты не убиваешь?

− Значит, можно расстреливать за молитву?

− А ты веруешь?

− Значит, можно предавать, как Иуда, Россию?

− А ты не предаешь?

– Хорошо. Пусть. Я граблю, убиваю, не верую, предаю. Но я спрашиваю, можно ли это?

Она твердо говорит:

− Можно.

− Во имя чего?

− Во имя братства, равенства и свободы… Во имя нового мира…»

Борис Савинков, «Конь вороной»

Многие наши главные беды, из-за которых мы крайне медлим с обновлением − атомизация общества, полная утрата культурной и интеллектуальной элиты, утрата традиций и моральных ценностей, подавление национального духа, презрение к правам человека − все это результат страшного и бесчеловечного политического эксперимента, целью которого была политическая борьба группы бесчеловечных и беспринципных властолюбцев.

В интервью американскому журналисту Стеффенсу Ленин говорил откровенно: «Террор служит тому, чему должен служить… Мы должны найти какой-то путь, как избавиться от буржуазии, высших классов. Они не дадут нам совершить никакие экономические перемены, на которые они не пошли бы до революции, поэтому их надо вышибить отсюда. Сам я не вижу, как мы можем испугать их так, чтобы они убрались из России без массовых расстрелов. Конечно, находясь за границей, они будут представлять собой такую же угрозу, однако эмигранты не столь вредны. Единственное решение я вижу в том, чтобы угроза красного террора способствовала распространению ужаса и вынуждала их бежать. Как бы это ни делалось, сделать это необходимо…».

Но после того как уничтожили «высшие классы», коса смерти не остановилась. Вначале без суда убивали врагов. Потом убивали оппозицию. Потом убивали критиков. Потом убивали недовольных. Потом убивали «буржуев». Потом убивали «кулаков». А закончили тем, что убивать начали по разнарядке случайных людей, когда надо было выполнить месячный план поимки шпионов, которых не успевали расстреливать.

Режим, который пришел к власти называют коммунистическим. Но это не точно. Идеология на самом деле была для ленинцев простой ширмой, которой они пытались прикрыть беспредел и беззаконие. Они не верили ни в Бога, ни в черта, и на все идеологии мира им тоже было наплевать. Это было прикрытие и обоснование террора. Ленин не был коммунистом − он был террористом.

Таким же как Путин сейчас. Который называет сейчас современную Россию «русским миром» − но это ложь, русский мир был уничтожен Лениным 100 лет назад. А сейчас под современную искусственно выдуманную нацию «россиян» Путин пытается загнать всех − и Кавказ, и Дальний Восток, и Украину. «Идеология Путина − это просто ширма для политических технологий и захвата власти на как можно большей территории. Все как делалось предшественниками Путина − Лениным и Сталиным.

Современная Украина продолжает борьбу против путинского терроризма также, как сражались против красного террора миллионы украинцев, объявленных «кулаками», «махновцами», «бандитами», «бандеровцами», «фашистами», «нациками»…

Все, что происходит сейчас в Украине − это попытка преодолеть тот чудовищный цивилизационный и культурный разрыв, который образовался в результате полной дегуманизации государства и террора, парализовавшего общества на многие десятки лет.

Наш проект − проект Украина − это ответ на большевистскую и человеконенавистническую традицию, носителем которой является нынешняя РФ.

И мы ведем войну, мы сделали Революцию Достоинства, чтобы навсегда изгнать из нашей жизни Октябрьскую Революцию Террора. Чтобы никогда больше государство не было аппаратом массового террора и уничтожения своих граждан, чтобы свободно развивалась нация, чтобы возродить самостоятельную культуру, чтобы права человека приобрели смысл.

Нам недостаточно победить РФ − нам надо победить все то, что живет в нас и в нашем обществе, что насаждалось последние сто лет. Чтобы вернуть смыслы и ценности, чтобы повернуть всем вместе на путь развития и Эволюции.

И ради Эволюции мы не забудем то, что начато 100 лет назад. Для меня Октябрь 17-го – это вот эти стихи «Гражданская война» гениального Максимилиана Волошина (он, к слову, родился в Киеве, его дом сохранился − это бульвар Тараса Шевченко, дом 24):

Одни восстали из подполий,

Из ссылок, фабрик, рудников,

Отравленные темной волей

И горьким дымом городов.

Другие из рядов военных,

Дворянских разоренных гнезд,

Где проводили на погост

Отцов и братьев убиенных.

В одних доселе не потух

Хмель незапамятных пожаров,

И жив степной, разгульный дух

И Разиных, и Кудеяров.

В других − лишенных всех корней —

Тлетворный дух столицы Невской:

Толстой и Чехов, Достоевский —

Надрыв и смута наших дней.

Одни возносят на плакатах

Свой бред о буржуазном зле,

О светлых пролетариатах,

Мещанском рае на земле…

В других весь цвет, вся гниль империй,

Все золото, весь тлен идей,

Блеск всех великих фетишей

И всех научных суеверий.

Одни идут освобождать

Москву и вновь сковать Россию,

Другие, разнуздав стихию,

Хотят весь мир пересоздать.

В тех и в других война вдохнула

Гнев, жадность, мрачный хмель разгула,

А вслед героям и вождям

Крадется хищник стаей жадной,

Чтоб мощь России неоглядной

Размыкать и продать врагам:

Сгноить ее пшеницы груды,

Ее бесчестить небеса,

Пожрать богатства, сжечь леса

И высосать моря и руды.

И не смолкает грохот битв

По всем просторам южной степи

Средь золотых великолепий

Конями вытоптанных жнитв.

И там и здесь между рядами

Звучит один и тот же глас:

«Кто не за нас − тот против нас.

Нет безразличных: правда с нами».

А я стою один меж них

В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими

Молюсь за тех и за других.

Юрий Бутусов