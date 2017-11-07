Четверо российских пропагандистов ранены в Сирии

В Сирии пропагандисты телеканалов НТВ и “Звезда” ранены при взрыве фугаса

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

“Журналисты работали в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, когда произошел подрыв управляемого фугаса”, – говорится в сообщении.

По данным военных, пострадали сотрудники НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов, а также и работники “Звезды” Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский. Кроме того, ранены пятеро российских военнослужащих. ​

Всех пострадавших оперативно эвакуировали на российскую авиабазу “Хмеймим”, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

“РИА Новости“