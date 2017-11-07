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Новости

Четверо российских пропагандистов ранены в Сирии

"РИА Новости"
07 ноября 2017

В Сирии пропагандисты телеканалов НТВ и “Звезда” ранены при взрыве фугаса

Об этом сообщает  пресс-служба Минобороны РФ.

“Журналисты работали в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, когда произошел подрыв управляемого фугаса”, – говорится в сообщении.

По данным военных, пострадали сотрудники НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов, а также и работники “Звезды” Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский. Кроме того, ранены пятеро российских военнослужащих. ​

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Всех пострадавших оперативно эвакуировали на российскую авиабазу “Хмеймим”, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

РИА Новости

Tags: пропагандисты, ранение, Россия-Сирия

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