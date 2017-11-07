С 2014 года на материковую Украину переехало 217 сотрудников СБУ

После аннексии Россией Крыма на материковую часть Украины переехало 217 сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Украины Дмитрия Тымчука.

«Сообщаем, что на 01.03.2014 в подразделениях, органах, заведениях и учреждениях Службы безопасности Украины, которые дислоцировались на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, приходили военную службу 1619 военнослужащих. После оккупации Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь на материковую часть Украины прибыло 217 военнослужащих, в том числе офицеров — 210, военнослужащих по контракту лиц сержантского и старшинского состава — 7», — говорится в документе.

Напомним, 20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Российской Федерацией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Крым.Реалии