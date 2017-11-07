Задержанным в Санкт-Петербурге антивоенным активистам сегодня предъявят обвинения

По предварительной информации их подозревают в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Стало известно, что 5 ноября 2017 года, у задержанных в Санкт-Петербурге активистов «Антивоенного комитета» Дианы Ретинской, Михаила Войтенко и Валдиса Тепеса были проведены обыски. Так же стало известно по какой именно статье уголовного кодекса будет предъявлено обвинение задержанным.

Об это сообщили члены «Антивоенного комитета» на странице группы в Facebook. По свидетельствам активистов в квартирах задержанных ничего не нашли, но при этом изъяли всю имевшуюся технику. Были составлены протоколы обысков и изъятия вещей задержанных.

«Оказывается у Дианы вчера ночью был обыск. Вроде ничего не нашли. Завтра в районе 14 будет понятно, какие обвинения и будут ли они», – написано в сообщении.

«Не нашли, но забрали все устройства. Обыски были у всех. Адвокат показывал протокол», – можно прочитать в одном из комментариев к сообщению.

Стало также известно место, в котором, в настоящее время содержатся задержанные активисты Диана Ретинская, Михаил Войтенко и Валдис Тепес, в ожидание предъявления им официальных обвинений. В настоящее активисты содержатся в спецприемники главного управления (ГУ) министерства внутренних дел России (МВД РФ) по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области.

«Сейчас ребята в СИЗО на Захарьевской», – написано в сообщении с указанием на адрес места содержания антивоенных активистов: Санкт-Петербург ул. Захарьевская 6.

Члены «Антивоенного комитета», так же отмечают в своих сообщения, что у полиции уже появилось оформившиеся «подозрения», которые они собираются предъявить задержанным в качестве обвинений. Основная статья, по которой будут предъявлены обвинения Диане Ретинской, Михаилу Войтенко и Валдису Тепесу – незаконное «приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». По данной 222 статье уголовного кодекса максимальное наказание до 8 лет лишения свободы, при действии организованной группой.

«Подозревают всех троих в совместном умысле на хранение оружия. Собрались втроём и как давай хранить! Бредятина», – пишут в комментариях члены «Антивоенного комитета».

Напомним, что «Гуляй Поле» сообщало, о том, что девушка-понятая присутствовавшая при задержании антивоенных активистов и осмотре автомобиля непосредственно связана с полицией Санкт-Петербурга. Данное обстоятельство свидетельствует о заранее запланированном задержание и подлоге улик.

Диану Ретинскую, Михаил Войтенко и Валдис Тепес задержали 5 ноября 2017 в Санкт-Петербурге недалеко от Исаакиевского собора. Активисты собирались примкнуть к «революции по расписанию» инициированной находящимся в эмиграции российским политиком Вячеславом Мальцевым.

“Гуляй Поле”