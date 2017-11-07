По ту сторону реальности. Хозяин Кремля все одно победит

Президент России различает политическую действительность и виртуальную реальность

У Путина очень специфический взгляд на мир. Он четко различает политическую действительность и виртуальную реальность. В виртуальной реальности он – победитель.

У 80% российского населения, поддерживающего Путина, картинка мира простая: мы оттяпали у Украины Крым, это – хорошо, поскольку нарушает международные законы. А это значит, что россияне выше международных законов. Дальше больше – значит, россияне поднялись с колен.

И вот это ощущение крутого пацана – виртуальное, поскольку таким образом в действительности Россия загнала себя в международную изоляцию, получила санкции, экономическую стагнацию. Но Путин, как человек понимающий, что такое телевизор, будет рассказывать, дескать, это – замечательная победа. То, что он потерял 40-миллионную Украину, которая была дружественно настроена по отношению к России, то, что он потерял дорогу к Приднестровью, которая сейчас оказалась в блокаде, – обо всем этом не говорит телевизор. Там говорят только о том, что россияне поднимаются с колен, и людям это нравится.

Актуальный пример: о чем бы Путин ни договорился на предстоящей встрече с Трампом, это преподнесут, как огромную победу Путина, поскольку именно он якобы заставил Трампа встретиться, именно благодаря дипломатическому гению Путина американский президент вынужден принять условия РФ. И так оно останется в общественном мнении. Так же и СССР в виртуальном пространстве шел от победы к победе, а в действительности, в конце концов, развалился.

Думаете, как сейчас в России воспринимают происходящее в ЛДНР? На практике сокращается их финансирование. Но в РФ говорят о другом, и приблизительно это звучит так: “Умная политика Путина вынуждает Порошенко соблюдать Минск-2”.

Еще год назад в России говорили, что Минск-2 – это провал, измена “русскому миру”, отказ присоединения ДНР и ЛНР к России. Теперь говорят: “Наша задача заставить укрофашистов соблюдать Минск-2, он выгоден России”. То есть то, что раньше показывали проигрышем РФ, теперь преподносят как победу.

Поэтому договорятся Путин с Трампом о миротворцах на Донбассе или нет – российскому президенту в плане имиджа очень удобно: что бы он ни сделал на встрече – это будет победа, даже если он там всего-навсего зашнурует ботинки.

Дмитрий Орешкин, “Новое Время”