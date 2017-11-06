Зюганов и Кадыров поругались из-за Ленина

Болтовня о перезахоронении тела Владимира Ленина несет в себе попытки столкнуть поколения на Красной площади и организовать массовые беспорядки.

Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

“Всякая болтовня о перезахоронениях, она под собой ничего не имеет кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать, скорее, массовые беспорядки. Мы не дадим этим проискам состояться, мы их просто погоним оттуда”, – сказал Зюганов журналистам.

В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров обеспокоился психическим здоровьем Зюганова.

“Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения, оскорбляя и унижая, это ли не проявление старческого слабоумия?” – написал он в своем Телеграме, добавив, что Зюганову следовало бы извиниться перед теми, кого он оскорбил своим заявлением.

По мнению Кадырова, именно подобные высказывания вносят раздор в общество и раскалывают его.

Напомним, первой о необходимости похоронить Ленина заявила телеведущая Ксения Собак. Эту же идею подхватил Рамзан Кадыров.

РИА Новости