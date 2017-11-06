Майкла Флинна могут привлечь к ответственности в США

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение бывшему советнику по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майклу Флинну. Расследование ведется в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Флинн был одним из первых советников Трампа, который привлек внимание спецпрокурора Роберта Мюллера. Следователи опрашивают свидетелей, чтобы получить больше информации о лоббистской работе Флинна, в том числе о том, отмывал ли он деньги и лгал ли федеральным агентам о своих зарубежных контактах.

Обвинение может быть предъявлено и сыну Флинна, который работал в тесном контакте с отцом.

Если Флинну-старшему будет предъявлено обвинение, он станет первым сотрудником администрации Трампа, обвиненным в совершении преступных действий командой Мюллера. NBC News отмечает, что обвинения Флиннов говорит о высоких темпах расследования Мюллера.

Майкл Флинн ушел в отставку 14 февраля из-за телефонных разговоров с российским послом, факт которых он пытался скрыть. Под общественным давлением он был вынужден признать, что предоставил вице-президенту Майку Пенсу неполную информацию о своих контактах с Сергеем Кисляком.

30 октября бывший руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт и его партнер Рик Гейтс сдались властям США. Манафорт находился под следствием за нарушения налогового законодательства, отмывание денег и, возможно, за свои связи с Россией при проведении президентской кампании Трампа. Американские спецслужбы считают, что Россия вмешалась в выборы, чтобы помочь Дональду Трампу победить Хиллари Клинтон.

NBC News