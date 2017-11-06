Власти Польши назвали Вятровича «безответственным лицом»

Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин посетовал на то, что Киев доверил вести исторический диалог с Варшавой Институту Национальной памяти, директора которого Владимира Вятровича он назвал “безответственным лицом с навязчивыми антипольскими идеями”.

Селлин комментировал обвинения в адрес министра культуры и вице -премьера Польши Петра Глински, который во время недавнего визита в Украину не решился зажечь свечи на могилах жертв УПА.

Селлин заметил, что главной целью визита министра было побудить украинских партнеров вынести исторический диалог на правительственный уровень. Впрочем, по его словам, сделать этого не удалось.

“У нас так есть, а в Украине, к сожалению, это не так… Странно, почему украинское государство такой важный вопрос поручило неправительственной организации, украинскому аналогу IPN, которую вдобавок возглавляет человек, на мой взгляд, безответственный в своем отношении к Польше, часто с антипольскими навязчивыми идеями”, – сказал Селлин.

Заместитель польского министра культуры добавил, что в отношениях с Украиной “необходимо терпение… Исторические отношения очень сложны, но мы должны помнить причину такого положения вещей”, – добавил он.

dziennik.pl