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Новости

Завтра будут судить в России украинца Гриба

"Фокус"
06 ноября 2017

Завтра, 7 ноября в РФ пройдет заседание по вынесению меры пресечения для похищенного российскими спецслужбами в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба.

Об этом сообщил отец незаконно задержанного украинца Игорь Гриб в Facebook.

“7 ноября 2017 в 09.30 в Краснодарском краевом суде (г.Краснодар, улица Красная, д. 10) состоится судебное заседание по вынесению меры пресечения удерживаемому под стражей пленнику Кремля Павлу Грибу”, – написал он.

По его информации, на заседании будут присутствовать украинские консулы.

“Фокус”

Tags: Павел Гриб, суд, украинские консулы

© Гуляй Поле

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