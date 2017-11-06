Завтра будут судить в России украинца Гриба

Завтра, 7 ноября в РФ пройдет заседание по вынесению меры пресечения для похищенного российскими спецслужбами в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба.

Об этом сообщил отец незаконно задержанного украинца Игорь Гриб в Facebook.

“7 ноября 2017 в 09.30 в Краснодарском краевом суде (г.Краснодар, улица Красная, д. 10) состоится судебное заседание по вынесению меры пресечения удерживаемому под стражей пленнику Кремля Павлу Грибу”, – написал он.

По его информации, на заседании будут присутствовать украинские консулы.

“Фокус”