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Новости

Появились новые свидетельства о подлоге улик при задержании антивоенных активистов в Санкт-Петербурге

"Гуляй Поле"
06 ноября 2017

Обнаружены новые факты, свидетельствующие о подлоге улик, при задержания антивоенных активистов и осмотре их автомобиля

Активистам «Антивоенного комитета» удалось опознать понятую, в присутствии которой правоохранительные органы обнаружили в машине задержанных активистов оружие и взрывчатку. Об это сообщается на странице группы «Антивоенный комитет».

Девушка–понятая присутствовавшая при задержании Дианы Ретинской, Михаила Войтенко и Валдиса Тепеса

По имеющейся у членов «Антивоенного комитета» информации, девушка, в присутствии которой проводились все действия связанные с задержание активистов и осмотром их автомобиля напрямую связана с полиции города Санкт-Петербург.

«Вот эта «понятая» была при изъятии оружия и взрывчатки у наших друзей. С такими понятыми можно и баллистические ракеты с ядерными боеголовками у оппозиционеров находить», — говориться в сообщении.

Вот эта "понятая" была при изъятии оружия и взрывчатки у наших друзей.С такими понятыми можно и баллистические ракеты с ядерными боеголовками у оппозиционеров находить.

Опубліковано Denis Uvarov 5 листопад 2017 р.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало об известных на тот момент обстоятельствах задержания трех антивоенных активистов в Санкт-Петербурге Дианы Ретинской, Михаила Войтенко и Валдиса Тепеса. При задержание в машине активист было обнаружено подложенные им оружие и взрывчатка, а само задержание проводилось по ориентировке о готовящемся покушении.

«Понятая подставная, при которой машину осматривали, она в угрозыск зашла увидела нас растерялась но поздно»,  – сообщила Диана Ретинская через некоторое время после задержания в одном из комментариев.

Сказать пока больше нечего. Подбросили оружие и взрывчатку. Не пропускают к нам никого. Динар Идрисов ищет нам хорошего адвоката. Мне очень жаль Мишу и Валдиса.

Опубліковано Дианою Ретинською 5 листопад 2017 р.

Напомним, что вчера в России  планировалась эмигрировавшим политиком Вячеславом Мальцевым «революция». В результате среди откликнувшихся на призыв вдохновителя революции были проведенных задержании, более 400 оппозиционных политических и гражданских активистов оказались в полицейских участках. Большинство из них были отпущены сразу, после составления проколов об административных правонарушениях.

“Гуляй Поле”

 

 

 

Tags: административные нарушения, Валдис Тепес, взрывчатка, Вячеслав Мальчев, Диана Ретинская задержания, Михаил Войтенко, оружие, покушение, понятая, протоколы, профанация, революция, Россия, уголовное преследование

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