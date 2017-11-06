В Крыму в тюрьмах содержат 57 политзаключенных

В аннексированном Крыму в тюрьмах удерживается 57 политических заключенных

Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

“57 человек мы считаем политзаключенными в Крыму на данный момент. После освобождения Чийгоза и Умерова был еще ряд арестов”, – сказал он.

Бариев добавил, что необходимо различать понятия “политзаключенный” и “человек, который подвержен преследованиям”.

“В Париже 8 числа будет вручение премии Ильми Умерову, что создает имидж на международной арене крымским татарам”, – добавил он.

По словам первого замминистра информационной политики Эмине Джепаровой, в Крыму сейчас более 100 детей, которые воспитываются без отца из-за преследований Россией.

“РБК-Украина”