В Крыму в тюрьмах содержат 57 политзаключенных

В аннексированном Крыму в тюрьмах удерживается 57 политических заключенных
Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
“57 человек мы считаем политзаключенными в Крыму на данный момент. После освобождения Чийгоза и Умерова был еще ряд арестов”, – сказал он.
Бариев добавил, что необходимо различать понятия “политзаключенный” и “человек, который подвержен преследованиям”.
“В Париже 8 числа будет вручение премии Ильми Умерову, что создает имидж на международной арене крымским татарам”, – добавил он.
По словам первого замминистра информационной политики Эмине Джепаровой, в Крыму сейчас более 100 детей, которые воспитываются без отца из-за преследований Россией.