И Кремль не разрушен, и оппозиционеры довольны

Кого считает Путин, когда не может заснуть, и почему прошедший в России День народного единства – настоящий?

Впервые после долгого перерыва День народного единства был отмечен в России согласно традиции – обысками и арестами. После распада СССР эта традиция оказалась несколько размыта, арестов на праздники не то чтобы не было совсем, но они шли вяло, вторым планом. И вот в нынешнем году аресты, наконец, стали главным содержанием праздника. Это случилось как раз к столетию октябрьского переворота, который раньше, в СССР, называли Великой Октябрьской Социалистической революцией – это же надо было суметь четырежды соврать во фразе из четырех слов – и широко праздновали на государственном уровне, а теперь празднуют вразнобой, в частном порядке. То есть старая скрепа стерлась – и нужна новая. И новая – 4 ноября – была до последнего времени как-то не очень. Ну, не то. Ненастоящее какое-то единство, и еще и поляки не к месту, какой-то кабачок “13 стульев”. И вот, наконец, новая скрепа прижилась.

К сожалению, большинство ньюсмейкеров, как это обычно бывает, ничего не поняли в происходящем и сосредоточились на второстепенных деталях. Не стану их повторять, они доступны в сети, но мне интереснее поговорить о главном.

Что было самым важным в этих арестах? Первое и важнейшее – полное единство и согласие арестуемых и арестовывающих.

Полицейские картинно заламывали прохожим руки и влекли их в автозак. Арестуемые не оказывали сопротивления – хотя, по официальной версии, они были членами страшной экстремистской организации, готовившей ни много ни мало вооруженный переворот с поджогами административных зданий, а полиция изъяла у них кучу оружия. Но ни один из задержанных экстремистов не попытался это оружие применить. Ни один. Потому что знали: оружие чужое. Его им доверила полиция на время задержания. Нельзя чужое трогать без спросу. Никто даже банально не подрался с полицейскими, опять же, потому что знали: бить полицейских нехорошо. Им хорошо, а их нехорошо. Хочешь бить людей – пожалуйста, есть все возможности для этого в России: иди в полицию и бей на здоровье. А вот так, неорганизованно, как дикари, бить людей нельзя. Если ты не чеченец, конечно, – там это народный обычай, кто первого русского в 16 лет не убил – тому Героем России и академиком не бывать.

Так вот, арестуемые счастливо улыбались на камеру, когда им заламывали руки, а оказавшись в автозаке, делали веселые селфи. Поищите фото, посмотрите на эти счастливые лица людей, наконец-то ощутивших себя частью великого целого – сколенопривстающего российского народа. Им неважно, какой именно частью народа они стали, они все равно счастливы. Потому что это Россия, страна постоянно действующих социальных лифтов: сегодня ты арестовываешь, завтра тебя, ты получаешь срок, едешь в лагерь, а там тебя охраняет тот, кого ты раньше арестовал: он уже сделал карьеру на новом месте. Это невероятное обаяние России не понять никому, кроме по-настоящему русского человека.

И, повторяю, ни одного исключения из правил. Ни одного в нескольких городах, где было арестовано то ли 400, то ли 500, то ли 600 человек. Пока их не подсчитали, считают медленно, не умеют быстро, опять же сверяют с цифрами разнарядки и добирают до нужного числа. Ни одного проломленного полицейского черепа. Ни одного брошенного коктейля Молотова. Ни одного перевернутого автозака.

Такому благовоспитанному народу может позавидовать любой правитель. Оружия, которое изымали, правда, было так себе. Видно, что подбрасывали всякую дрянь, которой не жаль, и это нехорошо. Такой дружный, все понимающий, мыслящий по-государственному народ достоин, конечно, и хорошего оружия, за которое можно впаять добротный, полновесный срок. Настоящую советскую классику, “25 и 5 по рогам”. Но не будем придираться – эти мелкие недоработки будут исправлены уже в следующем году.

Второе, на что надо обратить внимание: организованность. Все четко спланировано заранее. Число арестуемых известно, автозаки поданы, цифры круглы, камеры приготовлены и очищены от посторонних, недостойных участвовать в народном единении. Никто не орал, не матерился, полицейским не пришлось ни за кем бегать – все сами шли куда положено, не создавая давки и очереди. Несомненно, День народного единства был спланирован с самого верха. А плановая экономика, помноженная на труд заключенных, – это развитой социализм плюс все, что вы сумеете унести со своего рабочего места к себе в барак.

Третье – гуманность. Этого вообще никто не заметил, а зря. Внимательно вглядитесь в видеоролики, их полно на ютубе. Полицейские арестовывали только тех, кто этого хотел. Дресс-код и тайный язык тела работали безошибочно. Кто не хотел или не мог по личным обстоятельствам отпраздновать на полную катушку, тот получал легкий шмон, поздравление с праздником и шел себе своей дорогой. Праздничный шмон снимался на камеру, после чего вовлеченные в праздник россияне давали короткие интервью. Вот одно из них: “Вы не испугались, когда полицейский нашел у вас в рюкзаке Конституцию Российской Федерации? – Нет, ну что вы, мы же живем в правовом государстве, я знаю свои права. Носить Конституцию с собой можно. Вот если бы я начал читать ее на улице, тогда бы меня, конечно, забрали”.

Повторяю – это не стеб. Это и много другое, столь же прекрасное, говорилось на камеру на полном серьезе. Это действительно единство народа. Патриоты России радостно и празднично арестовывали друг друга, получая взаимное удовольствие от ощущения мощи государства.

Нам, в Украине, это трудно понять, но россияне счастливы. Нужно просто принять это как данность. Да, иная культура. Иные ценности. Другой мир. Не нужно пытаться судить их нашей меркой. И уж тем более не нужно думать, что все это устроил Путин. Или Сталин. Или Ленин. Или даже Минин с Пожарским. Это все устроил народ, который действительно, на полном серьезе, хочет так жить.

Может ли случиться новая революция в России? Может. В России все может случиться, и революция – в том числе. Но что бы там ни случилось – это случится только по взаимному согласию, с совершенно добровольным ко взаимному удовольствию взаимным истреблением. Прошедший День народного единства убедительно показал нам единственно возможный сценарий.

Когда Путин ворочается по ночам и не может уснуть, он начинает считать российских патриотов – и немедленно сладко засыпает. Если вас тревожит будущее России, советую сделать то же самое.

Сергей Ильченко, “Деловая столица”