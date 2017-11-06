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Гуманитарная аура

И Кремль не разрушен, и оппозиционеры довольны

Сергей Ильченко, "Деловая столица"
06 ноября 2017

Кого считает Путин, когда не может заснуть, и почему прошедший в России День народного единства – настоящий?

Впервые после долгого перерыва День народного единства был отмечен в России согласно традиции – обысками и арестами. После распада СССР эта традиция оказалась несколько размыта, арестов на праздники не то чтобы не было совсем, но они шли вяло, вторым планом. И вот в нынешнем году аресты, наконец, стали главным содержанием праздника. Это случилось как раз к столетию октябрьского переворота, который раньше, в СССР, называли Великой Октябрьской Социалистической революцией – это же надо было суметь четырежды соврать во фразе из четырех слов – и широко праздновали на государственном уровне, а теперь празднуют вразнобой, в частном порядке. То есть старая скрепа стерлась – и нужна новая. И новая – 4 ноября – была до последнего времени как-то не очень. Ну, не то. Ненастоящее какое-то единство, и еще и поляки не к месту, какой-то кабачок “13 стульев”. И вот, наконец, новая скрепа прижилась.

К сожалению, большинство ньюсмейкеров, как это обычно бывает, ничего не поняли в происходящем и сосредоточились на второстепенных деталях. Не стану их повторять, они доступны в сети, но мне интереснее поговорить о главном.

Что будет дальше с Россией

Что было самым важным в этих арестах? Первое и важнейшее – полное единство и согласие арестуемых и арестовывающих.

Полицейские картинно заламывали прохожим руки и влекли их в автозак. Арестуемые не оказывали сопротивления – хотя, по официальной версии, они были членами страшной экстремистской организации, готовившей ни много ни мало вооруженный переворот с поджогами административных зданий, а полиция изъяла у них кучу оружия. Но ни один из задержанных экстремистов не попытался это оружие применить. Ни один. Потому что знали: оружие чужое. Его им доверила полиция на время задержания. Нельзя чужое трогать без спросу. Никто даже банально не подрался с полицейскими, опять же, потому что знали: бить полицейских нехорошо. Им хорошо, а их нехорошо. Хочешь бить людей – пожалуйста, есть все возможности для этого в России: иди в полицию и бей на здоровье. А вот так, неорганизованно, как дикари, бить людей нельзя. Если ты не чеченец, конечно, – там это народный обычай, кто первого русского в 16 лет не убил – тому Героем России и академиком не бывать.

Так вот, арестуемые счастливо улыбались на камеру, когда им заламывали руки, а оказавшись в автозаке, делали веселые селфи. Поищите фото, посмотрите на эти счастливые лица людей, наконец-то ощутивших себя частью великого целого – сколенопривстающего российского народа. Им неважно, какой именно частью народа они стали, они все равно счастливы. Потому что это Россия, страна постоянно действующих социальных лифтов: сегодня ты арестовываешь, завтра тебя, ты получаешь срок, едешь в лагерь, а там тебя охраняет тот, кого ты раньше арестовал: он уже сделал карьеру на новом месте. Это невероятное обаяние России не понять никому, кроме по-настоящему русского человека.

И, повторяю, ни одного исключения из правил. Ни одного в нескольких городах, где было арестовано то ли 400, то ли 500, то ли 600 человек. Пока их не подсчитали, считают медленно, не умеют быстро, опять же сверяют с цифрами разнарядки и добирают до нужного числа. Ни одного проломленного полицейского черепа. Ни одного брошенного коктейля Молотова. Ни одного перевернутого автозака.

Россия по уши в секретных биоматериалах

Такому благовоспитанному народу может позавидовать любой правитель. Оружия, которое изымали, правда, было так себе. Видно, что подбрасывали всякую дрянь, которой не жаль, и это нехорошо. Такой дружный, все понимающий, мыслящий по-государственному народ достоин, конечно, и хорошего оружия, за которое можно впаять добротный, полновесный срок. Настоящую советскую классику, “25 и 5 по рогам”. Но не будем придираться – эти мелкие недоработки будут исправлены уже в следующем году.

Второе, на что надо обратить внимание: организованность. Все четко спланировано заранее. Число арестуемых известно, автозаки поданы, цифры круглы, камеры приготовлены и очищены от посторонних, недостойных участвовать в народном единении. Никто не орал, не матерился, полицейским не пришлось ни за кем бегать – все сами шли куда положено, не создавая давки и очереди. Несомненно, День народного единства был спланирован с самого верха. А плановая экономика, помноженная на труд заключенных, – это развитой социализм плюс все, что вы сумеете унести со своего рабочего места к себе в барак.

Третье – гуманность. Этого вообще никто не заметил, а зря. Внимательно вглядитесь в видеоролики, их полно на ютубе. Полицейские арестовывали только тех, кто этого хотел. Дресс-код и тайный язык тела работали безошибочно. Кто не хотел или не мог по личным обстоятельствам отпраздновать на полную катушку, тот получал легкий шмон, поздравление с праздником и шел себе своей дорогой. Праздничный шмон снимался на камеру, после чего вовлеченные в праздник россияне давали короткие интервью. Вот одно из них: “Вы не испугались, когда полицейский нашел у вас в рюкзаке Конституцию Российской Федерации? – Нет, ну что вы, мы же живем в правовом государстве, я знаю свои права. Носить Конституцию с собой можно. Вот если бы я начал читать ее на улице, тогда бы меня, конечно, забрали”.

Повторяю – это не стеб. Это и много другое, столь же прекрасное, говорилось на камеру на полном серьезе. Это действительно единство народа. Патриоты России радостно и празднично арестовывали друг друга, получая взаимное удовольствие от ощущения мощи государства.

Слава Рабинович: Принято решение валить режим Путина

Нам, в Украине, это трудно понять, но россияне счастливы. Нужно просто принять это как данность. Да, иная культура. Иные ценности. Другой мир. Не нужно пытаться судить их нашей меркой. И уж тем более не нужно думать, что все это устроил Путин. Или Сталин. Или Ленин. Или даже Минин с Пожарским. Это все устроил народ, который действительно, на полном серьезе, хочет так жить.

Может ли случиться новая революция в России? Может. В России все может случиться, и революция – в том числе. Но что бы там ни случилось – это случится только по взаимному согласию, с совершенно добровольным ко взаимному удовольствию взаимным истреблением. Прошедший День народного единства убедительно показал нам единственно возможный сценарий.

Когда Путин ворочается по ночам и не может уснуть, он начинает считать российских патриотов – и немедленно сладко засыпает. Если вас тревожит будущее России, советую сделать то же самое.

Сергей Ильченко, “Деловая столица”

Tags: праздник, протестующие, Россия

© Гуляй Поле

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