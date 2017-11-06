Россияне проиграли иск к “Укрзализныце”

Сбербанк России пытался через суд взыскать с “Укрзализныци” 1,5 миллиарда гривен.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в суде Сбербанк проиграл процесс по своему исковому требованию к “Укрзализныце”.
Отмечается, что 20 марта 2017 года Хозсуд отказал банку в иске, однако тот обратился в Киевский апелляционный хозяйственный суд.
“На сегодняшний день постановлением суда апелляционной инстанции, который согласился с доводами столичной прокуратуры, апелляционная жалоба банка оставлена без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда – без изменений”, – отметили в ведомстве.
“Гуляй Поле”