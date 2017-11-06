Стали известны новые подробности покушения на Окуеву и Осмаева

Обстрел автомобиля, в котором находились добровольцы-участники АТО Адам Осмаев и Амина Окуева был произведен из профессионально организованной засады.

Об этом заявил сам Адам Осмаев, передает “Деловая Столица“.

“Это классическая засада была. В укромном месте, на повороте, военная такая засада. Мы переехали переезд и там Г-образный поворот, и на втором повороте внезапно началась стрельба автоматическая. Я сразу по газам”, – рассказал он.

По словам Осмаева, за рулем был он, а Окуева сидела рядом.

“Обстрел шел с правой стороны, он буквально несколько секунд продолжался, пока я не ушел из зоны обстрела. Но за эти несколько секунд, к сожалению, в нее попали… Машина еще какое-то расстояние проехала, а потом заглохла, потому что двигатель, судя по всему, прострелили. Я остановился, думал, начнут добивать, подойдет кто-то. Но никто так и не подошел, они оказались трусами и сбежали. Тогда я начал уже Аминой заниматься. Она была уже без сознания. Ей попала пуля в голову, раздробила череп. Я пытался, конечно, “Целлоксом”, который мы всегда с собой носим, остановить кровь. Но она через какое-то время перестала подавать признаки жизни”, – отметил доброволец.

Амина Окуева умерла у своего супруга на руках.

“Пули шли в дверь. Выходит, что Амина собой прикрыла меня… Насколько я знаю, 5 (пуль найдено в теле Окуевой – ред.). Самое плохое – это то, что в голову попали. С остальными ранениями как-то можно было еще выкарабкаться. И ни одна пуля не попала в бронежилет”, добавил он.

По его словам, Окуева не успела ничего ему сказать перед смертью и скорее всего не поняла, что с ней произошло.

Осмаев рассказал, что стреляли очередями.

“Беспрерывные очереди, несколько секунд. В секунду Калашников делает 5 выстрелов. На месте в целом где-то около 20 пуль. Значит, если был один автомат, то обстрел длился 4 секунды. 4 секунды беспрерывной стрельбы”, – сказал он, предположив, что убийца стоял.

“Потому что там высокая трава, кусты. Снизу – было бы сложно. Скорее всего, стоя расстреливал, поэтому точность не такая сильная, хотя и в упор практически расстреливали, но все равно пуля в меня только одна попала”, – пояснил он.

“Деловая Столица”