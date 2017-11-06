Помощник госсекретаря США едет в Украину

Помощник госсекретаря США по делам Европы Весс Митчелл с 6 по 16 ноября посетит ряд европейских стран, включая Украину.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

В Киеве Митчелл будет 14-16 ноября.”14-16 ноября помощник госсекретаря Митчелл встретится с высшими должностными лицами в Киеве, Украина”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломат намерен “подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины”, а также “поощрить проведение важных реформ”.

Митчелл проведет встречи с властями, представителями бизнеса и гражданского общества.

Напомним, о планах Митчелла посетить Украину сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с Петром Порошенко 5 ноября.

Митчелл стал помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии 12 октября. Он сменил на этой должности Викторию Нуланд. 16 октября он провел встречу с министром финансов Украины Александром Данилюком и украинским послом Валерием Чалым в Вашингтоне.

Lb.ua