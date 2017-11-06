Как Аксенов (Гоблин) в подполье уходил

Россия – воистину страна литературных анекдотов, подпоручиков Киже. Пушкин рассказал Гоголю забавный случай и получилась комедия о бюрократической России «Ревизор», Салтыков-Щедрин в свою очередь русский чиновничий мир раскрыл до масштабов вселенной.

Видно, Россия – место такое, анекдотическое, но размеров очень уж значительных. И там, куда она распространяется, сразу становится смешно, но специфически, по-русски.

Крымский Аксенов – сам литературный персонаж, по фамилии, во всяком случае. Однако, оказывается, и в жизни. Он уже герой анекдотов, забавных и поучительных жизненных случаев.

Один из них мне недавно рассказали.

Осенью 2015-го в российской Республике Коми проходит спецоперация по задержанию и взятию под стражу местного самого главного начальника, имярека такого-то. Хватают на рабочем месте, под белы рученьки, заодно и кое-каких его заместителей. Вменяют мошенничество в особо крупном, создание бандгруппировки: операция мощная, хорошо спланированная, отмашку дали, конечно, с самих верхов. И, оказывается, так уж водится в их практике, рассылают сжатую и в присущем стиле информацию начальникам всех республиканских МВД на предмет их ознакомления и содействия.

Получив такую, начальник крымского МВД, то ли накануне спецоперации, то ли прямо в момент ее, сообщает нашему Аксенову: «Принято решение – главу РК закрывать. Бандитизм, особо крупные хищения». Как вы понимаете, РК – это и «Республика Коми», и «Республика Крым». Ну и «глава» соответственно.

И наш Аксенов «становится на лыжи». «Линяет», исчезает с рабочего места. Перепутал со страху, не вник. Да ведь как правдоподобно, будешь там с перепугу разбирать, коми-не коми. Бандформирование опять-таки, заместителей пакуют, один к одному.

И бежит он в приготовленный домик где-то на ЮБК, более известный в окружении как «бункер». И оттуда его несколько дней выманивают, уговаривают, мол, не та республика, успокойся! Тот не выходит, не верит, думает, что часть спецоперации. Но потом вышел, поверил или еда закончилась.

И до сих пор «глава». А коллега его на нарах парится, может, прямо в этой самой Коми.

Иван Ампилогов, “Крым.Реалии”