Порошенко и Тиллерсон поговорили о заложниках

Президент Украины Петр Порошенко и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. В ходе него Порошенко и Тиллерсон особое внимание уделили вопросу освобождения заложников, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории и в российских тюрьмах.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Глава государства отметил важность санкций против России и лидерские подходы США в этом вопросе, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Рекс Тиллерсон проинформировал Главу государства о назначении Веса Митчелла помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии и о его планах в ноябре посетить Украину для встреч с украинскими властями.

Пресс-служба Президента Украины