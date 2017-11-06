Революция по расписанию

Запланированная российским националистом Вячеславом Мальцевым революция оказались ожидаемым пшиком.

На 5 ноября 2017 года в России была запланирована Революции, инициатором данного акта является находящийся ныне в эмиграции российский политик Вячеслав Мальцев. Акция была запланирована много лет назад, еще в далеком 2013 году, и неоднократно, лично Вячеслав Мальцев напоминал о планируемом им акте «восстановления конституционного строя» в Российской Федерации (РФ). В итоге, опасаясь уголовного преследования Мальцев покинул Россию и в настоящее время находиться во Франции, в Париже, откуда и «готовил» последний месяц-полтора свою «революцию».

Планируемая сегодня бессрочная акция должна была вылиться в народные митинги, «всероссийский народный референдум», как окрестил это сам вдохновитель планируемого действа. Основными требования, по мнению организатора акции должны были стать: отставка Путина, восстановление конституционного строя, отмена всех неконституционных законов, немедленное прекращение всех развязанных Россией войн, люстрация всех людей так или иначе связанных с властью, национализация преступно нажитых капиталов и т.д.

Свои идеи Вячеслав Мальцев давно транслирует c помощь публичного YouTube-канала «Артподготовка». 26 октября 2017 года красноярский краевой суд, по представлению региональной прокуратуры признал экстремистской деятельность межрегионального общественного движения «Артподготовка», действующего, по мнению прокуратуры, на территории 35 субъектов федерации, включая Красноярский край. Сам Вячеслав Мальцев утверждает, что никакого общественного движения не существует, а «Артподготовка» не более чем его публичный канал на видеохостинге YouTube.

«Проведенной прокуратурой края совместно с управлением ФСБ России по краю проверкой выявлены факты осуществления на территории 35 субъектов РФ, в том числе на территории Красноярского края, противоправной деятельности межрегиональным общественным движением «Артподготовка», – комментируют данное решение в прокуратуре Красноярского края.

Тем временем на призывы Вячеслава Мальцева к революции откликнулись некоторые российские оппозиционные политические и гражданские активисты, и 5 ноября 2017 года вышли в Москве на Манежную площади, а в Санкт–Петербурге пришли к Исаакиевскому собору и Смольному, официальной резиденции губернатора этого города федерального значения, В этих российских федеральных центрах, традиционно планировались самые массовые акции «всенародного референдума». Помимо этого аналогичные акции должны были пройти в Краснодаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Перми, Саратове и других городах.

Интересные события развернулись в Волгограде, где некий Анатолий Болтыхов объявил что революция на территории Волгоградской области победила. По его словам на территории региона полностью восстановлен конституционный строй российской федерации. Так же, в ходе своей пресс-конференции Анатолий Болтыхов запретил деятельность антитеррористического центра, прозвучал и прямой запрет на выполнение государственными органами области всех антиконституционных решений на территории области. Это видео многими было воспринято, как розыгрыш, о чем свидетельствуют комментарии на странице видео с пресс-конференции.

«Завтра папка с выходного выйдет и устроит вам революцию. Нельзя шалить в горадминистрации», – пишет один из комментаторов.

Позже на канале «Артподготовка» появилось запись видеоконференции между Вячесловом Мальцевым и Анатолий Болтыхов, где последний в информировал о проведенных в Волгограде мероприятиях. Надо отметить, что в данном случае мы имеем чуть ли не один единственный случай на всей территории России, где «революция» Мальчева обошлась без заметных эксцессов.

Однако, большинство оппозиционно настроенных российских граждан сегодняшнюю акции не поддержали. В большей степени из-за самого организатора, который на прошлых выборах в российский парламент был включен в первую десятку избирательного списка партии «ПАРНАС». Это вызвало сначала скандал в самой партии, которую в итоге покинул Илья Яшин, не согласившийся с включением в избирательные списки партии Вячеслава Мальцев. Илья Яшин на съезде партии назвал Вячеслава Мальцева – «пародией на Жировского».

Впрочем, это был не единственный скандал, связанный с участием Вячеслава Мальцева в выборах в Государственную Думу (ГД) РФ от партии «ПАРНАС», где акцент делался на импичмент Владимиру Путину и популистские лозунги, например: «Надо не выживать, а жить!». В свое время выступление Вячеслава Мальцева на проводимых предвыборных дебатах, тоже вызвало много вопросов к этому кандидату. Есть мнение, что именно участие Вячеслава Мальцева привело «ПАРНАС» к таким плачевным результатам на последних выборах в российский парламент.

Впрочем, в Саратове, где начинал свою политическую карьеру Вячеслав Мальцев еще в 90-е годы его считают популистом и политически всеядным. Он трижды был депутатом регионального парламента, занимал даже должность вице-спикера законодательного собрания. При этом как свидетельствует экс-депутат ГД РФ, коммунистка Дарья Митина, выступал от разных партий. В начале нулевых вячеслва Мальцев был одним из учредителей саратовского регионального отделения партии «Единая Россия». Последние годы Вячеслав Мальцев позиционирует себя, как русского националиста, поддерживает тесные контакты с такими представителями русских националистов, как Дмитрий Демушкин и Иван Белецкий.

Однако, были и те, кто откликнулся зов Вячеслава Мальцева, сыгравшего на сей раз роль печально знаменитого попа Гапона, бывшего штатного осведомителя царской охранки и организатором крестного 9 января 1905 года, вошедшего в историю как Кровавое воскресенье. Нет, расстрелов демонстрантов не случилось, но проведено было более 400 задержаний активистов по все стране, из них свыше 300 человек задержали только в Москве на Тверской улице и Манежной площади.

В Санкт-Петербурге, в связи, объявленной Вячеславом Мальцевым акцией были задержаны три активиста «Антивоенного комитета», в том числе и лидера этой организации Дианы Ретинской а также ее соратников по движению Михаилом Войтенко и Валдисом Тепес. Во время задержания, в припаркованный недалеко от церкви Святой Анны автомобиль антивоенных активистов было подброшено оружие и взрывчатка, а их самих обвинили в подготовке покушения.

«Подбросили оружие и взрывчатку. Не пропускают к нам никого. Динар Идрисов ищет нам хорошего адвоката. Мне очень жаль Мишу и Валдиса», – написала Диана Ретинская из 78 отделения милиции, куда доставили ее с соратниками.

Отметим, что «Антивоенный комитет», общественная организация Санкт-Петербурга которая регулярно проводит антивоенные акции с требованиями прекратить развязанные Россией войны. На акциях «Антивоенного комитета» звычат требования прекратить российскую агрессию против Украины, Накануне акции Диана Ретинская писала у себя на старанице Facebook почему и зачем она идет на акцию инициированную Вячеславом Мальцевым.

«Безусловно, я выхожу 5.11.17! Верю в революцию в России, но понимаю, что не готовы мы сегодня. Понимаю, что нас будет мало, даже мои самые близкие соратники решили пересидеть дома, от греха подальше», – сообщает Диана Ретинская о своем решение выти на протестную акцию.

«Понимаю, что чекистская кодла отыграется на «птенцах», импульсивно летящих прямо на солнце. Я с Вами, свободные птицы ! Сегодня, вчера, завтра, всегда я выбираю свободу. Не позволю меня запугать и забрать мою правду. Я заберу свою страну у банды нетопырей и освобожу узников концлагеря! Мне это нужно лично. Честно, без разницы, что рабы привыкли терпеть и волочить нечеловеческое свое существование. Они так же подхватят новую реальность, где возрадуются свободе и солнцу!» – объясняет Диана Ретинская мотивацию своего поступка.

«Что еще…если меня расстреляют или посадят или что еще, меня на самом деле миллионы! В каждом рабе сижу я, и так и норовлю взлететь и отстоять свою свободу и любовь! Взлетим, отстоим, полюбим! » – пишет она в заключение, как будто слетают слова страшного пророчества.

Безусловно, я выхожу 5.11.17 !Верю в революцию в России, но понимаю, что не готовы мы сегодня. Понимаю, что нас будет … Опубліковано Дианою Ретинською 4 листопад 2017 р.

Теперь активистам российского антивоенного движения Санкт-Петербурга «Антивоенный комитет» грозит серьезные обвинения по уголовным статьям с незаконным хранением оружия и взрывчатых веществ. Возможно, а из намерений питерских правоохранителей при задержании активистов, можно сделать такой вывод – Диане Ретинской, Михаилу Войтенко и Валдису Тепесу будет предъявлены обвинения в подготовке теракта или покушения.

На Исаакиевской в Петербурге вторая попытка революции. ОМОН pic.twitter.com/kMdtJtiTZd — Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

Всего по имеющимся данным в Санкт-Петербурге были задержаны 12 человек.

Полицейские неторопливо составляют рапорты о задержании, люди по-прежнему в автозаке pic.twitter.com/43f6RX4kwf — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017

В Москве в число свыше 300 задержанных полицией попали не только пришедшие на акцию активисты, но журналист радиостанции «Эхо Москвы» Андрей Ежов. Позже на сайте радиостанции появилась информация, что журналист был отпущен. По свидетельству Андрея Ежова полиция выборочно, по непонятным критериям задерживала пришедших на Манежную площадь.

Большинство соседей по автозаку — младше 25 лет pic.twitter.com/r4IFZdshkv — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017

Многим из пришедших по зову Вячеслава Мальцева на Манежную площадь активистам нет и 25 лет. На большинство задержанных в участках полиции были составлены административные протоколы, в основном по статье «неподчинение законным требованиям сотрудников полиции». После этого большинство задержанных были отпущены. Однако, некоторых ожидают и более серьезные обвинения.

Олег Шро, специально для “Гуляй Поля”