Письмо из оккупации. «За что боролись на то и напоролись»

Когда рядовые жители Донбасса в своем большинстве «встали грудью» за так называемый русский миропорядок, даже не подозревали, что мечты, увы, иногда имеют несчастье сбываться.

С той горячей и страшной кровавой поры прошло несколько лет, и как же изменилась жизнь «донецких»? На первый взгляд все как всегда. Но если внимательно присмотреться, то силу права здесь успешно и уверенно заменило право силы.

Открыто выражать свои мысли и взгляды, если они не совпадают с общепринятыми – это ни-ни. В противном случае грозит не просто потеря работы либо учебы, а и «беседы» в полицейских подвалах. Причем, двойные стандарты позволяют руководителям искать иные веские причины для давления на несогласных.

К примеру, отказался официально принимать участие в очередном митинге либо политическом мероприятии (туда люди попадают по спискам) – уволен «за производственное несоответствие».

Не стал членом одной из новых партий – та же история.

Недоволен тем, что зарплату на шахте выплачивают «частями» – скатертью дорога… И т.д. и т.п.

Но и это не все. У каждой структуры (образование, медицина, промышленная либо сельскохозяйственная сферы) масса контролирующих и проверяющих органов. Каждый самый маленький чиновник, рядовой учитель или врач ежемесячно составляют «силу силенную» всевозможных отчетов, планов, конспектов и еще массу всевозможных бумаг, от справок и справочек до фолиантов на сотни страниц. Причем, как в печатном, так и в электронном вариантах. Никто никому не доверяет, и проверяют всех и вся.

При этом коррупционные схемы и взяточничество никуда не делись. Все дают и берут, начиная от: «кто лечится даром, тот лечится даром» и заканчивая принудительно-благотворительными взносами в школах и вузах и «десятинами» на производстве.

На этом фоне очень «впечатляюще» выглядят бодрые, в старом советском стиле, репортажи журналистов местных СМИ о том, как в республиках все хорошо и прекрасно: предприятия работают, дети учатся, поют и танцуют, спортсмены соревнуются и… вообще никаких проблем.

Правда, как признаются журналисты в частных беседах, перед выходом в эфир телепрограмм и или в свет газет предварительно путевку в жизнь им дают в так называемом «министерстве информации». То, что «не формат» (а это критика, аналитика или картинки реальной жизни) – попадает в мусорную корзину.

Вот такая она, новая жизнь.

Алекс Ветрович, специально для «Гуляй Поле»