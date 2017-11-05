В Санкт-Петербурге в машину активистов антивоенного движения подбросили оружие

В России продолжают охотиться на гражданских антивоенных активистов.

В Санкт-Петербурге полиция задержала активистов «Антивоенного комитета» Диану Ретинскую и двух ее спутников. В качестве основания к задержанию российские полицейские назвали ориентировку на девушку и двух парней которые якобы готовят покушение.

«Нас троих задержали у метро Чернышевская, подошли космонавты и эшники ( подполковник Шайдулин )и приказали пройти к нашей красной машине, мол ориентировка на двух парней и девушку, готовящих покушение», – успела сообщить сама Диана Ретинская в момент задержания, на своей странице в Facebook.

Опубліковано Дианою Ретинською 5 листопад 2017 р.

«У нас ничего нет запрещенного, в том числе средств пиротехники. В общем ничего», – уточнила Диана Ретинская.

По ее словам при проведении осмотра их автомобиля, оставленного в неподалеку от станции метро «Чернышевская» полиция обнаружила оружие. Оружие было изъято из под сидения в присутствии понятых.

«Подкинули в машину под сидение оружие или что то подобное. Так что неизвестен дальнейший ход событий», – сообщила позже Диана Ретинская.

Руководил операцией задержания активистов «Антивоенного комитета» некий полковниц полиции Шайдулин, именно он произвел задержание Дианы Ретинской иееспутников. Под командованием этого полковника Шайдулина полицейские провели досмотр оставленной возле церкви Святой Анны машины принадлежащей активистам.

«Это уже факт, при понятых нашли. Машину мы оставили у церкви Святой Анну у Чернышевской и там нас ждали космонавты и сразу арестовали, когда мы пришли. Подбросили что то до нашего прихода.», – чуть позже прояснила обстоятельства задержания Диана Ретинская, в своем комментарии.

Задержанных полиция доставила в 78 отделение, для составления протокола задержания. По сообщениям от самих активистов они не представляют себе дальнейшее развитие событий.

«И увезли в 78 отдел», – уточнила Ретинская, в своем сообщении.

“Гуляй Поле”