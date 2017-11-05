Что будет дальше с Россией

Можно, конечно, представить себе утопическую ситуацию, при которой в результате начавшегося в России в 2012 году медленного политического кризиса установилось новое “идеальное” правительство, а все “плохие”, старые чиновники, коррупционеры и жулики испарились или улетели на другую планету. Но, к сожалению, жизнь не бывает черно-белой.

Вряд ли сейчас можно ожидать однозначной победы оппозиционного движения, равно как и однозначного поражения. Для того чтобы спроектировать первые шаги по построению идеального общества, нужно понять, в каком состоянии будет находиться это общество, с чего придется начинать, будет ли это состояние глобальным хаосом, вызванным резкими переменами, или они будут происходить в режиме плавного перехода.

Нынешнее положение дел в России можно определить как состояние всеобщей тревожности, давление атмосферы страха, пронизывающего общество, непонимание будущего. Нарастающий конфликт между властью и оппозицией переходит в открытую стадию, стороны не только обмениваются критикой и самооправданиями, но и переходят на язык угроз и санкций. Однако если одна сторона может использовать силовой ресурс, то другая сторона – нет, и потому вынуждена искать поддержки вовне. Сравним ситуацию с семейным конфликтом: супруги уже обменялись репликами, и сильная сторона (пусть ею для простоты понимания будет муж) угрожает применением силы. Так вот слабая сторона, что она будет предпринимать? Конечно, она станет искать поддержки вовне (у подруг, родственников, в полиции) в надежде, что кто-то утихомирит обидчика. Во внутриполитических конфликтах эту роль играют международные организации, от международных судов до миротворческих сил. Фактически конфликт разрастается до тех пор, пока одной из сторон не посчастливиться усилить свои позиции, мобилизовав внутренние и внешние ресурсы, чтобы обеспечить себе сначала существенный перевес сил, а потом и победу. В семейном кризисе такая победа скорее всего закончится разводом: супруги просто разделят жизненное пространство и совместно нажитое имущество, как-то договорятся о совместных обязательствах. Во внутриполитическом кризисе такой вариант возможен при решении национально-территориального конфликта.

Кризис в России – многомерный, разломы проходят по многим плоскостям. Это конфликты чиновников и активистов оппозиции, сторонников и противников российской международной экспансии (“крымнашисты” и их оппоненты), межнациональные конфликты (“местные” против “понаехавших”), религиозные разногласия и многое- многое другое. Истории известны такие ситуации, когда могущественные империи саморазрушались под грузом внутреннего напряжения, когда останавливался рост, исчерпывалась объединяющая идея. Обычно историки потом пишут что-то вот такое: “После падения Рима толпы варваров установили свои порядки и до неузнаваемости изменили территории бывшей империи”. Так как кризис многомерный, то простым размежеванием дело не заканчивается, часть проигравших вынуждена эмигрировать, к ним присоединяются те, кто предпочтет тяготы поиска нового жизненного пространства трудностям смутного времени на родине. Ну и, в зависимости от гуманности победивших, оставшиеся проигравшие могут подвергнуться люстрации или ссылке в лагеря.

Многие хорошо помнят распад СССР, но в отличие от нынешнего российского тогдашнее советское общество было достаточно гомогенным. Внутренних конфликтов было немного, Союз распался на разные территории, так как создание империи требовало серьезного силового и экономического ресурса, – и когда этот ресурс иссяк, бывшие республики немедленно ситуацией воспользовались. А сейчас построение “России будущего”, скорее всего, начнется с очень серьезного конфликта по принципу “все против всех”. Напомню, как в 2012 году сорвалась попытка создать действующий Координационный совет оппозиции, которая сорвалась по многим причинам, в том числе и по причине нехватки навыков достигать консенсуса. В российской истории много примеров, когда договор достигается только тогда, когда одна из сторон получает серьезное преимущество: это и активизация тоталитарно-репрессивного механизма принуждения общества, и получение “ярлыка на княжение” от могущественного внешнего покровителя, как это было во время монгольского ига.

Окончание политического кризиса будет сопровождаться реформами. В том случае, если находящиеся у власти политические силы сохранят свои позиции, случившееся будет названо “неудавшимся переворотом”, после чего, вероятнее всего, начнутся массовые чистки и усиление репрессий (как это происходило в Турции в 2016 году). Скорее всего, будет объявлен какой-нибудь “новый курс”, старые проблемы спишут на происки проигравших заговорщиков, а обновленная стратегия так или иначе будет преследовать своей целью недопущение “переворота” в будущем. Возможно, из руководства страны или ее силовых структур будут убраны самые одиозные фигуры, коррупцию и беззаконие (а точнее, понятийное право) поднимут на пару уровней выше сферы интересов населения. На уровне, с которым контактирует обычный человек, – полиция, чиновник в управе, налоговый инспектор, судья – наведут относительный порядок, а на уровне сырьевых монополий, Государственной думы, чиновников федерального уровня все останется, как и было.

В случае победы оппозиции первые шаги тоже будут из разряда “самоочищения”: принятие законов о люстрации, проведение показательных судебных процессов (приведу в пример украинскую ситуацию). Иными словами, победившая сторона подвергнет проигравшую репрессиям и дискриминации. Однако нужно будет где-то найти замену бывшим чиновникам. Помните, во время перестройки в магазинах вывешивали объявления о том, что требуются продавцы без опыта работы в советской торговле? Это была массовая дискриминация по факту того, что человек имел опыт работы в торговле. Хорошо, объявим массовый набор молодых и способных, не запятнавших себя работой в органах государственного управления или правопорядка, и что дальше? Следующий шаг, скорее всего, – попытка отстроить новые правила и процедуры, сформировать пакеты законов, которые не допустят “повторения ситуации”… В итоге, разобрав завалы, новые власти вынуждены будут серьезно задуматься о мерах по сохранению своих позиций. Круг замкнулся?

Итак, вне зависимости от того, кто победит во внутриполитическом конфликте, набор шагов по построению счастливой жизни примерно таков:

Очистка рядов: осуждение проигравших, массовая миграция, люстрация и дискриминация побежденных.

Поиск замены на места проигравших.

Попытка создания новых правил.

Сложности с внедрением новых порядков.

Кризис удержания власти.

Контрреформа. Новая смена власти или плавный возврат к старым порядкам.

Проблема возврата к старым порядками обусловлена тем, что изначально нарушена причинно-следственная связь (как и порядок действий по внедрению реформ). Поведение – это способность (или, точнее, форма) адаптации личности к изменениям. Сложился баланс, все хорошо, человек спокоен – но появился какой-то раздражитель, который вынуждает к действию. Набор наших действий по реадаптации к этому раздражителю и есть поведение. Если мы хотим изменить поведение, то нужно в первую очередь менять условия, чтобы старые отработанные тактики перестали быть действенными. Общество устроено и работает точно так же. Есть наработанные шаблоны реадаптации к раздражителям, к восстановлению баланса. Появилась угроза безопасности – нужно найти свой клан, потому что принадлежность к группе повышает безопасность. За членами группы закреплены роли – кто-то “собирает” общак, кто-то распределяет, один руководит, другой следит… Начинается непрозрачный для общества процесс распределения ресурсов, полномочий, защиты территорий, который со стороны предстает как коррупция и произвол чиновников.

Такие сложившиеся общественно-поведенческие стратегии и приводят к перекосам. Если мы хотим изменить эту ситуацию, то требуются перемены условий среды – так чтобы прежние стратегии перестали быть эффективными. Бесполезно пытаться разрешить эту проблему простым хирургическим путем, просто вырезая “плохих” как раковую опухоль. Пока не будут устранены причины и изменены условия внешней среды, общественные метастазы будут распространяться и поглотят тех, кто планировал с ними бороться.

Арье Готсданкер, “Радио Свобода”