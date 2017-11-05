Против всех – за Путина

Заявления Ксении Собчак о том, что она не согласовывала свое выдвижение в президенты РФ с Кремлем,— неправда. Скандалы вокруг ее кандидатуры решают для Путина сразу несколько проблем

18 октября в письме в редакцию российской газеты Ведомости 35‑летняя телеведущая Ксения Собчак, дочь Анатолия Собчака, политического учителя и старшего друга Владимира Путина, объявила о намерении баллотироваться в президенты. Причем, упаси бог, не для победы, а в качестве кандидата “против всех”. Сама графа “против всех” на выборах в России запрещена.

Возраст женщин афишировать не принято, но в данном случае это имеет политическое значение. В России нельзя баллотироваться в президенты до 35 лет. 5 ноября Собчак исполнится 36. По некоторым сведениям, само письмо о выдвижении было написано заранее, 30 сентября. А первые сообщения в СМИ о том, что Собчак пойдет в президенты, появились еще раньше.

Все заявления Ксении о том, что она не согласовывала свое выдвижение с Кремлем и лично Путиным — неправда. Во-первых, незадолго до объявления о выдвижении она встречалась с президентом для интервью к фильму о своем отце. И публично призналась, что сообщила Путину о своих президентских намерениях. Если бы тот сказал ей “нет”, никакого выдвижения не случилось бы.

Во-вторых — и это гораздо более веское доказательство того, что Собчак баллотируется по указке кремлевской администрации, — ее моментальное возвращение в эфир ведущих федеральных телеканалов после почти пяти лет запрета.

Не прошло и десяти дней с момента выдвижения, как она уже появилась в шоу популярного телеведущего Андрея Малахова, который (в политической части своих эфиров) даже не чихнет без отмашки Кремля. Представить себе, чтобы интервью тому же Малахову или Владимиру Познеру на Первом канале дал Алексей Навальный, ведущий свою президентскую кампанию уже несколько месяцев и точно не менее популярный для телерейтингов, — невозможно. В государственных СМИ запрещено даже называть фамилию “Навальный”. Не употребляет ее в публичных высказываниях и сам президент.

Одиозный прокремлевский интернет-ресурс Лайф вел прямую трансляцию первой выездной встречи Собчак с избирателями в Екатеринбурге. Турне Навального по городам России провластные СМИ не замечают — это жесткое политическое табу.

Украине не стоит обольщаться — робкие и противоречивые заявления Ксении Собчак о статусе Крыма не являются ее твердой политической позицией. К тому же она пока не призывает немедленно вернуть Крым Украине.

Кремлю, сознательно перенесшему президентские выборы на 18 марта, день оформления указом Путина аннексии Крыма, нужна высокая (желательно, больше 50 %) явка именно в крупных городах. Особенно в Москве и Петербурге. Путину наверняка нарисуют процент выше, чем на выборах-2012. Тогда он, по официальным данным, набрал 63,6 %. Но главное — при явке свыше 65 %.

Если Путин выиграет выборы даже с “туркменским процентом”, но при явке ниже половины, и покажет не выдающийся результат в обеих столицах, такая победа будет означать, что заоблачные рейтинги президента на почве “крымского большинства” либо дутые, либо начинают испаряться. К тому же решать вопрос о транзите власти Путину выгоднее с позиций абсолютного триумфатора выборов.

Собчак, с одной стороны, должна привлечь на участки часть антипутинского электората, который не пошел бы из‑за отказа регистрировать кандидатом в президенты Алексея Навального. А с другой — скандалы вокруг выдвижения Собчак могут повысить интерес к выборам в глазах части пассивного большинства, которое не хочет идти голосовать по логике “все и так заранее ясно”. Надо как‑то оживить муляж выборов: ведь 65‑летнему Путину будут противостоять еще более возрастные, чем он, и давно ставшие откровенными политическими клоунами 71‑летний Владимир Жириновский и 73‑летний Геннадий Зюганов.

Тем не менее нельзя исключать вариант, что Собчак не зарегистрируют кандидатом в президенты. Скорее всего, сценарий ее участия — дело рук куратора внутренней политики в администрации президента Сергея Кириенко, который в нынешних кремлевских раскладах считается умеренно либеральным чиновником. Но есть и другие центры силы, которые могут продавить собственные сценарии выборов. Судя по публичным заявлениям Путина, он может пойти на выборы как президент “войны с Западом” и не намерен даже на уровне риторики возвращаться к реальным проблемам самой России. При таком стиле предвыборной кампании Собчак может и не понадобиться: роль мобилизации электората сыграет милитаристский угар.

Но главная проблема в том, что выборы в России в принципе утратили свою важнейшую функцию — мирной смены власти. При этом политический и экономический тупик без смены курса и первого лица будет только нарастать. А вопрос о транзите власти все равно останется ключевым для ближайшего будущего России.

Семен Новопрудский, “Новое Время”