Балаган в помощь. Профессионалка Беркова вернулась в политику

Не Путин делает Россию такой, какая она есть. Это Россия порождает путиных

Порноактриса Елена Беркова, следом за Ксенией Собчак, Екатериной Гордон, Анфисой Чеховой и Сергеем Шнуровым, заявила о желании баллотироваться в президенты России. Некоторые СМИ поспешили объявить Беркову “бывшей порноактрисой” – но это чистой воды диффамация. Берковой 32 года, и никаких оснований называть её “бывшей” нет. Напротив, она находится в том возрасте, когда физические формы счастливо сочетаются с профессиональным опытом. Нет оснований и для дискриминации Берковой по её профессии. Всякий труд, выполненный хорошо, с душой и с огоньком, должен быть уважаем. И если кухарка, по мысли основателя СССР, могла управлять государством, а ткачиха – быть министром культуры кадровым решением ЦК КПСС, то отчего бы талантливой, и одаренной от природы порноактрисе не стать президентом России? В особенности, если она достигла высот в своей профессии, к тому же патриотична и политически грамотна: в отличие от либеральной шалавы Собчак, всегда с уважением отзывалась о Ленине и Сталине, и поддерживала изъятие Россией у Украины Крыма, на пляжах которого так любила сниматься ню.

В пользу Берковой говорит и некоторое промедление. В отличие от трех других шоувумен и шоумена Шнура она взяла паузу, прислушалась к голосу своего сердца, и лишь потом объявила о принятом решении. Наконец, у неё уже есть опыт участия выборах: в 2009 году она, будучи на седьмом месяце беременности, намеревалась баллотироваться на должность мэра города Сочи, желая поставить на место Немцова. Беркову обидело, что тот, на презентации своей книги “Исповедь бунтаря”, оскорбил корреспондентку ее телеканала”Общественное эротическое развлекательное телевидение” назвав её проституткой. В ответ Беркова – и, к слову, абсолютно справедливо, с учетом как особенностей российской политики в целом, так и карьеры самого Немцова назвала “политической проституткой” его самого и заявила, что наберет больше голосов. Правда, в последний момент она отказалась от участия в выборах: её продюссер Александр Валов объяснил это похищением избирательного залога.

Итак, Беркова честная – она торгует тем, что у неё есть, без обмана, Беркова принципиальная – вступилась за свою работницу и поставила на место расхамившегося Немцова, и Беркова – профессионалка. Такой набор качеств: честность, принципиальность и профессионализм уникален для российской политики. Объективно оценивая кандидатуру Берковой приходится признать, что несмотря на свою позицию по Крыму, а, возможно, как раз и благодаря ей, она действительно способна выполнить свои предвыборные обещания.

Основные пункты предвыборной программы Берковой тоже близки и понятны российскому народу. Это цензура на одежду, сексуальное воспитание в школах – и сдача сексуальных экзаменов, налог на бедность, закон о тунеядстве, беспроцентные кредиты малому бизнесу, разрешение на обзаведение детьми, визируемое медиками, юристами и психологами, а также смертная казнь за сексуальные домогательства. Безусловно, такую программу поддержало бы немало российских избирателей.

Увы, планам Берковой не суждено сбыться, по крайней мере, на выборах 2018 года. По российским законам минимальный возраст кандидата в президенты – 35 лет. Тем не менее, многообещающую кандидатку заметили, и по достоинству оценили. Глава предвыборного штаба кандидата в президенты России от КПРФ Виктора Перова, Дмитрий Румянцев, официально предложил Берковой принять участие в агитации за кандидата от коммунистов, пообещав в обмен на поддержку включить её в партийные списки от КПРФ на выборах в Госдуму, или в одно из региональных Заксобраний, по её выбору. Предложение, надо сказать, серьёзное, и совсем не исключено, что Беркова его примет. Отрадно, что коммунисты, хотя и с изрядным опозданием, научились ценить профессионализм.

Ряд российских СМИ, а также известных политиков, вроде Владимира Жириновского, уже обрушились на Беркову, и на других шоузвезд за то, что, мол, они низводят выборы до комедийного действа. “Буффонада, очковтирательство, они Хеллоуин устраивают из выборов, – заявил Жириновский в интервью ТАСС. – Пускай все выдвигаются, только надо совесть иметь. Если вы никогда районом не руководили, баней, никакой бригадой, сектором – как можно идти в президенты?”.

Но был ли сам Владимир Вольфович, на момент своего первого избрания в Госдуму, как говаривал Остап Бендер, нравственным человеком? Имел ли он опыт руководящей работы? Нет! Он был тогда то ли несостоявшимся Балагановым, то ли робким Паниковским, сыном русской мамы и папы-юриста. Но это не помешало ему достичь высот в российской политике! Правда, президентом Жириновский так и не стал, и Беркова едва ли ему даст, вот он и бесится. А, между тем, именно шоумены наиболее подготовлены к исполнению обязанностей президента России. Поскольку эти обязанности, по сути своей, являют собой многолетнее выступление в порношоу нон-стоп. Скажу больше: и Беркова, и Шнур, и Собчак, и Чехова с их телевизионным и сценическим опытом, смотрелись бы в роли президента России гораздо гармоничнее, чем постаревший, низкорослый и закомплексованный Путин. Я уже не говорю о том, какие порносессии могла бы проводить Беркова выступая, к примеру, с трибуны ООН. И кто бы посмел упрекнуть её в этом? Такого смельчака немедленно разорвали в куски защитницы женских прав.

И вообще – мало ли успешных политиков, пришедших из шоу и порнобизнеса? Десятки их, и Илона Сталлер, известная как Чиччолина – далеко не единственный тому пример.

В Кремле выдвижения Берковой, Собчак и прочих приятных во всех отношениях российских теледам предпочитают не комментировать. Рискну предположить, что в штабе Путина довольно потирают руки: просчитанный балаган в ходе выборов – тоже способ утвердить мнение о безальтернативности Путина, именно по причине несерьёзности и выборов, и кандидатов. Но путинские политтехнологи определенно недооценивают противников. Через пять лет та же Беркова, которой уже будет 37, вполне может выйти на выборы под лозунгом “Доверьте Россию профессионалам” – и не поспоришь ведь…

А самое интересное открытие случиться тогда, когда один из таких кандидатов, воспользовавшись слабостью и разложением власти, всё-таки прорвется в президентское кресло. И мир затаит дыхание: что же будет? Какие новые ветры повеют в российской политике? И быстро убедится, что всё осталось по-старому – только чуть хуже. Потому, что не Путин делает Россию такой, какая она есть. Это Россия порождает путиных. И нынешний Владимирвладимирович – далеко не худшее из того, что Россия способна породить.

Сергей Ильченко, “Деловая столица”