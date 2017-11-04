Россия по уши в секретных биоматериалах

Хороший писатель хорош не мудростью, а вовремя сказанным крылатым словом. Дмитрий Быков назвал нынешнюю ситуацию тухлой, но то же самое по сути сказал на «Дожде» и Борис Акунин, последнее время занимающийся российской историей и по-видимому не находящий в ней точек роста оптимизма. Таким образом, наши писатели высказались.

Расшифровка же этого тезиса, надо понимать, такова: Путину нет альтернативы, он продлит свои полномочия, даже если мы тут все забьемся в падучей и даже если он сам окончательно потеряет адекватность, защищая секретные образы и биоматериалы россиян от вражеских агентов. Кампания же единственного реального претендента на то, чтобы оставаться для Путина реальным конкурентом, очевидно упрется в непреодолимую преграду (Центризбирком) и разобьется, как волна о волнорез. В оставшееся время Алексею Навальному надо будет решить, во что трансформировать накопленную значительную энергию отвращения и тошноты от окружающей действительности, если он, конечно, не хочет, чтобы она вообще пропала ни за грош. В бойкот ли выборов, политическую ли партию, теневое правительство. Впрочем, нет никаких признаков того, что кто-то об этом сейчас серьезно подумывает.

Достаточно яркая вначале кампания Ксении Собчак, затеянная как встречный огонь против «пожара Навальный», могла бы и сама превратиться в какой-то небольшой либеральный пожар, если бы удалось задействовать медийные площадки под актуальную проблематику. Однако кремлевские «пожарники» решили на всякий случай притушить заодно и Собчак, скинув на нее, в частности, Катю Гордон. Ура, получилось! Говорят, что на нее так же собираются еще скинуть Анфису Чехову, Алину Витухновскую и даже продавщицу из Алтайского края Елену Климашкину, которая к этому времени исхитрилась уже и пропасть (ее ищут, не могут найти). Причем, кажется, это первый такой случай – пропажи с концами потенциального президента страны. Теперь на этом фланге, таким образом, пока что царит полная неразбериха.

Хотя, надо сказать, первые два месседжа Ксении, — а она все-таки все равно была и остается лидером подгруппы, — вышли удачными.

Так, озадачивающий месседж «Крым не наш» произвел эффект луча смерти в темном царстве. Путинский планктон в тревоге аж возопил: «Это ж получается, что еще все до конца, оказывается, не решено?» Что, наверное, и вызвало последующий десант женщин-президентов.

Напротив, банальнейший, вроде, месседж «убрать Ленина с Красной площади» никого особенно не взволновал, но заставил расчехлиться зюгановских коммунистов, что тоже несет в себе потенциал общественной пользы. Мы же их, коммунистов, иногда считаем оппозиционными, тактическими союзниками, во всяком случае, отстаивающими трудовое право? Тем не менее, они не нашли ничего лучше, как поддаться на провокацию и проявить себя кондовыми неосталинистами, заботящимися о счастье народном посредством ГУЛАГа (не путать с Гуглом!) и расстрелов. Более того, в связи с попытками Собчак захоронить тело Ленина некий статусный коммунист Афонин предрек аж гражданскую войну. За труп Ленина, господа!

Сценически она должна выглядеть, видимо, так: одни его тащат туда, другие с пулеметами отбивают и тащат сюда. Снова стреляет «Аврора». Одновременно с этим в верхах (неугомонная Матвиенко) снова предположили какой-то безумный референдум. «Хоронить или не хоронить покойника?» — вот в чем вопрос. «Да», «Нет», «Не определился». Что, по-видимому, может быть подано как торжество гибридной демократии, но Зюганов вряд ли согласиться расстаться с ресурсом и своей эксклюзивностью. Реакция Пескова тоже великолепна: «Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но, тем не менее, она не является темой на повестке дня кремлевской администрации». То есть, если вы не знали, где в России изготавливаются общественно резонансные темы повестки дня, то вот это место.

Есть еще, впрочем, и третий актор «тухлой драмы». Это молчаливое, но глубоко задумавшееся либеральное большинство. Оно при любом раскладе остается ни с чем. Ни Ленин, ни Матильда его не волнуют. Волнует, куда это все придет. Эмиграция – самый конкретный и обсуждаемый сегодня вариант ответа. Хотя и имеющий ряд ограничений. Не все могут. Не у всех есть деньги. Не всем подходит жизнь в чужом месте по чужим правилам. Не все готовы оказаться где-то гражданами второго сорта. Тут уместно задуматься: узбек, который только что совершил теракт в Нью-Йорке, выиграл грин-карту по лотерее; из Африки люди плывут в Европу на утлых лодках, и от них не могут в Европе потом избавиться, но все эти процессы как бы обходят образованных россиян стороной. Странная изоляция России от мира почти непреодолима.

Хотя, казалось бы, чего проще. К чему скандал? Мы бы просто собрались и отправились на другое место, и пусть бы этот Путин остался со своими Киселево-Соловьёвыми. Впрочем, некоторое число романтиков по-прежнему считают, что без них страна пропадет в мракобесии и косности, и нужно как-то обустраиваться там, где родился. Кроме шуток, задача либеральной политики и властителей дум — что-то им предложить в качестве спасательного круга, какую-то надежду, смысл ожиданий.

Одно из таких предложений, так или иначе, звучащее, в том числе, и в эти окаянные дни – группироваться не вокруг харизматическим личностей, а вокруг все-таки некой платформы. Платформу использовать в качестве тарана, которым таранить вертикаль сбоку, раз не получается таранить ее непосредственно из вертикальной позиции. В Перестройку такими таранами были «наказы избирателей», «созыв Учредительного собрания» и «проекты Демократической Конституции». Пусть невозможно изменить ситуацию с несменяемым Путиным, но, может быть, можно надавить как-то на Путина, изменить его, ограничить? Показать, насколько неприемлема для нас его политика конфронтации (практически войны) с цивилизованными странами?

Как ни странно, те же идеи звучат (правда, с обратным знаком) и в охранительном (охраняющим нынешнее безумие) лагере. В замечательной статье Виктора Мараховского на сайте «Ум+» (мысль такая, что там вам подключают ум) как раз и предсказывается столкновение двух платформ: «Путенолюбской» и «Всепропальской». Которые этот автор, кривляясь и ерничая, формулирует так.

«Согласно первой («Путенолюбской». –С.М.) — Российская Федерация жива, развивается, отстраивается и вообще дышит. Строит новые производства, двигает вперёд науку, запускает новые самолёты, расширяет экспорт, снижает младенческую смертность и даже одолевает проблемы в системе образования. Согласно второй позиции («Всепропальской» —С.М.) — всего этого нет. Российская Федерация не развивается и не выздоравливает. Она просто ещё недоразвалена окончательно, потому что у неё очень уж большой запас прочности. В действительности новые самолёты — показуха из западных деталей, успехи сельского хозяйства — сидение на западной семенной игле, в системе образования продолжается замена математики на Закон Божий, институты ликвидируются и сжимаются, больницы ликвидируются и сжимаются, врачи и учителя по-прежнему не живут, а выживают на крошечные зарплаты, на которые невозможно выжить, а разговоры про какие-то новые заводы являются пропагандой в принципе. Потому что если что-то и развивается в стране, то это сырьевая инфраструктура».

То есть человек вроде все понимает, но использует метод, как в не к ночи помянутых «Спящих». Вторую, очень похожую на правду, «всепропальскую» позицию Мараховский вкладывает в уста как бы дебилов, а первую, «путенолюбскую» – в уста тех, у кого «ум в плюсе». Тут бы и дискуссии конец. Поскольку вы же не хотите оказаться на стороне дебилов? Однако можно не повестись и попытаться раскрыть: если Россия не пропала, а в ней развивается, то что, где и куда? Покажите ваши заводы! Что с ее валютой, что с ее производством, ценами, с тарифами, пенсиями, что с ее политикой, внешней и внутренней, и правами человека? Где 25 миллионов заготовленных Путиным новых рабочих мест, в какой области? Что с расслоением на богатых и бедных (родственник Путина, говорят, зарабатывал по пять с половиной миллионов рублей в день, в чем причина успеха?), почему, наоборот, появились бедные работающие, по числу которых Россия, оказывается, чемпион мира? Это же все конкретно, — ни «путенолюбски» и не «всепропальски», — просто реалии!

А главное: не сошел ли наш национальный лидер окончательно с ума со своими секретными биоматериалами, да и насколько опасно жить с сошедшим с ума президентом, коли не работают механизмы его легальной ротации и если у него ядерная кнопка под рукой?

Сергей Митрофанов, “ЕЖ”