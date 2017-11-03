Политический эксперт: Сохранить одновременно триллион, Крым и власть невозможно

Результат президентских выборов в России в 2018 году не предрешен, поскольку окружение Владимира Путина очень тревожит усиление американских санкций, из-за которых они могут лишиться около триллиона долларов, хранящихся на Западе. Потому в настоящее время приближенные к президенту РФ люди раздумывают над тем, что, возможно, стоит избавиться от нынешнего лидера и вернуть Украине Крым.

Такое мнение высказал в интервью «Русскому монитору» политический аналитик и публицист Андрей Пионтковский.

В частности, журналист спросил у него: «В связи с этим нарастающим санкционным давлением на Россию, насколько вероятен вариант, что окружение все-таки решится пойти на решительный шаг и уговорить Путина уйти, или добиться его ухода каким-то другим способом в ближайший год-два?»

«С каждым днем из-под кремлевского ковра доносятся все больше визгов бульдогов и обслуживающих их шапок, вроде Павловского, свидетельствующих о том, что борьба там идет нешуточная и исход этих собачьих «выборов» впервые за последние 17 лет не предрешен. Сохранить одновременно триллион, Крым и власть невозможно. И под ковром это понимают», − ответил Пионтковский.

Напомним, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал «Акт противодействия агрессии со стороны правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи», 241 параграф которого предполагает санацию «русских активов» общей стоимостью приблизительно в триллион долларов. Доклад на эту тему должен быть представлен главе государства не позднее 2 февраля будущего года.

“Русский монитор”