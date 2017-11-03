Юлию Тимошенко обвинили в работе на спецслужбы России

Известный украинский блогер опубликовал свидетельство против Юлии Тимошенко.

Украинский блогер Олег Леусенко у себя на странице в “LiveJournal“, опубликовал свидетельство народного депутата Верховной Рады Украины и бывшего начальника одного из отделов СБУ Григория Омельченко . По словам народного депутата Юлия Тимошенко давно завербована ФСБ и ее деятельность идет в разрез с интересами Украины.

“Внефракционный народный депутат, бывший член БЮТ, бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления военной контрразведки СБУ Григорий Омельченко утверждает, что в июле 1995 года Юлия Тимошенко была завербована ФСБ России”, – пишет Олег Леусенко.

“Об этом он заявил в интервью Главкому, датированном аж 19 сентября 2012 года” , – отметил у себя в блоге Олег Леусенко.

Далее он цитирует свидетельства Григория Омельченко из открытых источников.

“В справке ФСБ России под грифом “совершенно секретно”, подготовленной для президента Путина, подробно расписано, как Тимошенко была завербована ФСБ в июле 1995 года, когда была задержана со своим мужем в аэропорту Внуково за контрабанду 100 тыс. долларов, и как она использовалась как агент по уголовным делам, расследовали правоохранительные органы России. ФСБ рекомендовало Путину использовать Тимошенко в будущем…”, – заявил Омельченко, сообщает Политическая кухня.

Он сообщил, что в октябре 2004 года Службе внешней разведки Украины удалось добыть данную справку о деятельности Тимошенко как агента ФСБ и с ней был ознакомлен президент Леонид Кучма. Омельченко констатирует, что Тимошенко со своими соратниками из БЮТ помогала Путину делать из Украины сателлита России.

“Вспомните, как в сентябре 2008 года в угоду политическому руководству России фракция БЮТ единогласно (за исключением меня и нескольких депутатов-украинцев) по прямому указанию Тимошенко (по требованию Путина) не поддержала в парламенте проект заявления президента Виктора Ющенко, внесенного фракцией «Наша Украина», об осуждении военной агрессии России против суверенной Грузии, военной оккупации части ее территории, а также отправила в отставку министра иностранных дел украинца-патриота Владимира Огрызко, который защищал национальные интересы Украины и противостоял агрессивной внешней политике России и ее вмешательству во внутренние дела Украины”, – напомнил Григорий Омельченко.

“Думаю, люди еще не забыли, как руководители фракции БЮТ “проспали”, а потом оправдывались, почему они не помешали принятию «языкового закона» и почему 28 депутатов, избранных по списку БЮТ проголосовали за него. Без этих «бютовцев», за которых Тимошенко не раз клятвенно заявляла, что несет персональную ответственность за каждого члена своей фракции, регионалы, коммунисты и «литвиновцы» никогда бы не приняли этот антиукраинский закон”.

“Тимошенко и ее фракция, именно по указанию Путина, шельмовали, а затем сняли с должности министра обороны Юрия Еханурова, в рамках международного права и национального законодательства, согласно договору между Украиной и Грузией, оказал ей помощь военной техникой и вооружением во время военной агрессии ядерной России против суверенной Грузии, а в январе 2009 года – жестко выступил против Тимошенко и тех условий, на которых Тимошенко подписала газовые соглашения в Москве с Путиным. Путин публично подтвердил, что на переговорах по этим сделкам он обсуждал с Тимошенко вопрос о продлении пребывания российского флота в Севастополе на 50 лет и она соглашалась.

Тайная ось Путин – Медведчук (посредник и кум Путина) – Тимошенко, которая была создана после отставки Тимошенко с должности премьер-министра в сентябре 2005 года, и их совместная деятельность прояснились. Все тайное рано или поздно становится явным. Уже известно, как Тимошенко, став премьер-министром после парламентских выборов 2007 года, «выкручивала» руки Ющенко, чтобы он назначил Медведчука вице-премьер-министром.”, – заявил нардеп.

Пять созывов подряд нардеп-обличитель жестко произносил обвинения власти. Он обвинял Леонида Кучму в организации убийства Гонгадзе, а Владимира Литвина – в подстрекательстве к этому преступлению. Осуждал агрессию России против Грузии и требовал возбуждения уголовного дела против без пяти минут президента Владимира Путина. Обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о растлении детей в центре «Артек» и рассказывал о возможности причастности к преступлению депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина», по списку которой в последний раз и попал в парламент.

И именно через последнее «дело» поплатился вчера в парламенте. Конфликт между ним и депутатом от БЮТ Русланом Богданом из-за «педофильского скандала» назревал давно и в конце концов стоил депутату изгнания из БЮТ.

Олег Леусенко, “LiveJournal“