Ильми Умеров провел встречу в Таврическом Национальном университете

По мнению зам. председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умирова, главной ошибкой, которая и привела в итоге к российской оккупации Крыма стало образование крымской территориальной, а не крымскотатарской национальной автономии. Это сделало возможной всю последующую цепочку событий, приведшую в итоге к оккупации Крыма Россией.

Об этом Умиров заявил на встрече со студентами и преподавателями Таврического Национального Университета, в настоящее время работающего в Киеве. Встреча была организована руководством ТНУ во главе с ректором Владимиром Казариным.

Отвечая на вопросы из зала также Умеров сообщил, что не знает всех подробностей своего освобождения, но допускает, что это был обмен, на людей или какие-то политические уступки российской стороне. По его словам, на встрече с президентом Турции он поднял вопрос о содействии турецкой стороны в освобождении других крымских политзаключенных, независимо от национальности, что было с пониманием встречено Реджепом Эрдоганом. Умеров подчеркнул, что Турция, несмотря на двойственную политику в отношении России, целиком и полностью поддерживает идею возврата Крыма Украине.