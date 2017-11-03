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Новости

На выезде из Крыма ФСБ задержала украинцев

Радио Свобода
03 ноября 2017

В управлении ФСБ на территории захваченного Россией Крымского полуострова заявили о задержании двух украинцев, которые якобы направлялись на материковую часть Украины

Об этом это ссылкой на сообщение силовиков оккупационного режима.

“Во время совместного с представителями крымской таможни осмотра транспортного средства в одной из технологических полостей салона иномарки обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, предположительно предназначенными для травматического пистолета”, – утверждают в ФСБ.

Уточняется, что граждане Украины были задержаны в Армянске.

При этом ФБС отмечает, что патроны в автомобиле “оставил приятель водителя, с которым тот выезжал в Коктебель пострелять из травматического пистолета”.

Радио Свобода

Tags: задержание, крым, фсб

© Гуляй Поле

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