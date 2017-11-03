На выезде из Крыма ФСБ задержала украинцев

В управлении ФСБ на территории захваченного Россией Крымского полуострова заявили о задержании двух украинцев, которые якобы направлялись на материковую часть Украины

Об этом это ссылкой на сообщение силовиков оккупационного режима.

“Во время совместного с представителями крымской таможни осмотра транспортного средства в одной из технологических полостей салона иномарки обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, предположительно предназначенными для травматического пистолета”, – утверждают в ФСБ.

Уточняется, что граждане Украины были задержаны в Армянске.

При этом ФБС отмечает, что патроны в автомобиле “оставил приятель водителя, с которым тот выезжал в Коктебель пострелять из травматического пистолета”.

Радио Свобода