“Антонов” заявил, что будет сотрудничать с россиянами

Украинское государственное предприятие “Антонов” действительно планирует выполнить определенные работы для российской авиакомпании “Волга-Днепр”

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП.

“С целью соблюдения своих обязательств на договорной основе специалисты ГП “Антонов” выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 “Руслан” российской авиакомпании “Волга-Днепр”, – рассказали на предприятии.

В то же время там отметили, что такое сотрудничество согласовано с полномочными министерствами и ведомствами Украины.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, на это российское предприятие не распространяются санкции СНБО Украины.

Ранее появилась информация, что Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества относительно продления летной годности самолетов “Руслан” (Ан-124-100).

“ДС“