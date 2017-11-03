Почему Аксенов (Гоблин) “идет” в украинский суд

Российская аннексия Крыма стала грубым нарушением норм международного права. Кремль пытается обвинить Киев в собственных преступлениях, используя коллаборационистов как «свидетелей».

Гражданин Украины Сергей Аксенов, ныне занимающий пост российского «главы» аннексированного Крыма, заявил, что готов дать показания в украинском суде. Он является одним из фигурантов уголовного дела по факту государственной измены и посягательства на территориальную целостность Украины. «При необходимости можно дать пояснения (украинскому суду – авт.) в режиме видеоконференцсвязи… С площадей, например, Генпрокуратуры России, находясь конкретно на территории России», – сказал Аксенов. Участие в судебном заседании «глава» республики объяснил желанием рассказать о «законном выборе» крымчан, якобы пожелавших жить в России. «Тут вопрос о том, чтобы мы создали нормальную практику, показали, что крымчан в принципе нельзя просто так осудить ни за что – за то, что они выразили свое волеизъявление. Мы пробиваем дорогу в этом направлении», – сказал Аксенов. Обвинения, выдвинутые против него украинскими властями, он назвал «смешными». «Я абсолютно не обращаю на это внимание», – сказал крымский «глава». Адвокат Максим Могильницкий, представляющий его интересы, ранее заявлял, что его подзащитный не явится на суд на материковой части Украины из-за «политического характера дела».

Вместе с Аксеновым в деле фигурируют другие украинские граждане – «спикер» Владимир Константинов и бывший «прокурор» Крыма Наталья Поклонская. Против последней в Украине открыли сразу два уголовных производства. Украинская прокуратура Крыма расследует факты государственной измены со стороны депутатов Верховной Рады Крыма, участвовавших в организации незаконного «референдума» 2014 года. Следователи уже направили в суд обвинительные акты против нескольких десятков депутатов.

Особенность ситуации в том, что прежде крымские «власти» публично игнорировали действия официального Киева. Они повторяли заученные лозунги о том, что Украина как государство «больше не существует», в Киеве произошел «государственный переворот», крымчане «законно присоединились» к России. Следовательно, полагали коллаборационисты, уголовные дела, открытые против них на материковой Украине, ничем им не угрожают. Сергей Аксенов своим заявлением полностью перечеркнул пропагандистскую риторику последних трех лет. Выходит, что соучастники российской аннексии признают существование органов государственной власти Украины и намерены с ними взаимодействовать. Пусть даже на расстоянии.

Мало кто обратил внимание на политический кульбит Аксенова, хотя это заявление крымского «главы» имеет существенное значение. Сомнительно, что он действовал по собственной инициативе. У Аксенова, Константинова или других соучастников российской оккупации нет таких полномочий. Они могут только следовать инструкциям, присланным из администрации российского президента. Скорее всего, крымский «глава» пожелал свидетельствовать в украинском суде только после соответствующей отмашки из Кремля. Возникает вопрос: зачем Москве участие крымских коллаборационистов в украинском судебном процессе?

Причин несколько. Назовем основные. Во-первых, Кремль таким образом пытается «заболтать» разбирательства вокруг масштабных нарушений прав человека в аннексированном Крыму. Москва своими агрессивными действиями дает основания Западу усилить «крымские санкции». Речь идет о преследованиях крымчан по религиозному, национальному и языковому признаку. Крымские татары и украинцы фактически подвергаются насильственной ассимиляции. Их языки, формально являющиеся «государственными», последовательно уничтожаются. Общественные и политические объединения под запретом, активистов сажают за решетку или выдавливают за пределы Крыма. Российские власти разрешают деятельность только «правильным» национальным организациям, публично поддерживающим аннексию. Сергей Аксенов, свидетельствуя на суде, будет не столько отвечать на вопросы, сколько тиражировать кремлевские инсинуации, обвиняя власти Украины в «ущемлении» жителей полуострова.

Москва попытается внушить европейцам, что Киев якобы «нарушает права» крымских коллаборационистов, открывая против них «политические дела». В последнее время кремлевские дипломаты развернули бурную деятельность по дискредитации Украины. От крымских «властей» такой работой занимается «вице-премьер» Георгий Мурадов. Он – кадровый дипломат, который никогда не имел отношения к полуострову. Его основная задача заключается в создании выгодного Кремлю информационного фона вокруг Крыма.

Во-вторых, крымские «власти», несмотря на бодрые заявления, обеспокоены действиями украинских силовиков. Один из «героев» аннексии – известный промышленник Александр Баталин –​ сделал вид, что его не волнует уголовное дело и перспектива заочного осуждения. Но это не более чем лукавство. В политических кругах республики циркулирует информация, что местный «бомонд» не прочь избавиться от ярлыка уголовников. Такое возможно, но только при условии смены власти в Киеве. Москва активно готовится к массированной дестабилизации Украины. Логика простая: новые власти признают Евромайдан «незаконным», согласятся с аннексией полуострова и дадут «особый статус» ОРДЛО.

Для этого россиянам нужно систематически вбрасывать в информационное пространство тезисы о «хунте» и «государственном перевороте». Соответствующий опыт у чекистов имеется. Экс-президент Украины Виктор Янукович, скрывающийся в России, давал показания в формате видеоконференции. Его слова полностью укладывались в пропагандистскую картинку Кремля: в Киеве произошел «переворот», некие радикалы захватили оружие и собирались убить Януковича, в стране был «хаос». В дальнейшем он в публичных выступлениях возвращался к теме аннексии Крыма, которая, по мнению беглого экс-президента, произошла по «вине» новых властей Украины. Теперь свою роль должны сыграть и крымские «герои», скрывающиеся от украинского правосудия за спинами российских военных. Кремль сначала «выпустил в эфир» Януковича, а теперь они планируют провернуть такой же вариант с показаниями Аксенова.

Сергей Стельмах, “Крым.Реалии”